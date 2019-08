Die Messdiener und ihre Betreuer sind glücklich aus dem Lager zurück. David Krebes , neuer Pastoralreferent in der Kirchengemeinde St. Marien, besuchte die Messdiener in der Jugendherberge in Mönchengladbach und feierte mit ihnen einen Wortgottesdienst, den die Kinder mit Hilfe der Leiter vorbereitet hatten. Zum diesjährigen Lagermotto „Winnie Puuh“ gestalteten die Kinder ein T-Shirt und eine Lagerfahne. Geboten wurde ihnen ein abwechslungsreiches Programm. Das Lagernachtreffen findet am Samstag, 21. September, um 14 Uhr im Pfarrheim statt. Alle Messdiener und Eltern sind dazu eingeladen. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Für alle Kinder, die jetzt neu zu den Messdienern kommen möchten, findet eine erste Gruppenstunde am Sonntag, 15. September, von 15 bis 16 Uhr im Pfarrheim statt. Dort stellen sich die neuen Leiter vor und suchen mit den Teilnehmern nach einem festen Termin in der Woche. Fragen werden unter messdiener.st.clemens@gmx.de beantwortet.