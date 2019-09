Jahrhunderte alter Brauch

Es ist diese Zeit im Jahr, zu der sich der Sommer dem Ende neigt und der Herbst langsam seine Schatten voraus wirft. Es lässt sich schon erahnen, dass die tristen grauen Tage folgen werden. Und in den Supermarktregalen findet man schon die ersten Weihnachtsleckereien.

Wie zum Trotz der bevorstehenden kalten Tage, verwandelt sich Telgte im September für einige Tage in eine bunte Attraktion. Nach einem Brauch, der bereits einige Jahrhunderte alt ist, findet vom 6. bis zum 10. September der Mariä-Geburts-Markt statt – getreu dem Motto „Menschen – Tiere – Tradition“.

Der Mariä-Geburts-Markt bietet den Einwohner und Besucher eigentlich alles, was das Herz begehrt: Auf der großen Planwiese werden bereits ab dem Morgengrauen allerhand Waren angeboten. Von Haushaltsgeräten, Textilien und Lebensmittel über nützliche Werkzeuge und Maschinen für Hof und Garten bis hin zu Kleintieren und Pferden inklusive Zubehör. Gerade dieses vielfältige Warenangebot macht den Markt zu etwas Besonderem. Selbst wer meint, bereits alles zu besitzen, anzusehen gibt es dort immer eine Menge.

Gerade Pferde werden auf dem Markt in ein besonderes Licht gerückt. Neben dem traditionellen Handel per Handschlag können die Tiere auch in Aktion beobachtet werden. Der Reit- und Fahrverein „Gustav-Rau“ Westbevern organisiert jedes Jahr ein viel beachtetes Reitturnier.

Selbst denjenigen, die mit Handel und Tieren nicht so viel anfangen können, wird ein buntes Programm geboten. Auf der Kirmes anlässlich des Mariä-Geburts-Marktes finden Groß und Klein Unterhaltung bei den verschiedenen Fahrgeschäften, Imbiss- und Aktionsbuden.

An den fünf Veranstaltungstagen kämen somit alle Altersgruppen in Telgte auf ihre Kosten, sind sich die Organisatoren sicher. Die Kirmes startet am kommenden Freitag um 16 Uhr mit einem „Warm-Up“, das bereits im vergangenen Jahr eine große Aufmerksamkeit erfahren durfte. Spätestens nach der offiziellen Eröffnung am Samstag um 15 Uhr ist Telgte wie verwandelt. Dazu gehört auch ein verkaufsoffener Sonntag in der Altstadt, an dem auch die ersten Reitturniere stattfinden. Der Montag wird ebenfalls durch das Reitturnier und die Kirmes geprägt und findet die Tageshighlights in der Abenddämmerung: Beim Flutlichtspringen kämpfen Reiter mit ihren Pferden um den Sieg und um 21 Uhr können alle Besucher ein Höhenfeuerwerk genießen.

Am Dienstag steht ab 7 Uhr der Handel im Vordergrund. Die Tore der Planwiese werden für den Krammarkt mit Vieh- und Pferdemarkt sowie die Maschinenausstellung geöffnet. Rund 15 000 Besucher werden erwartet. Das Reitturnier findet seinen krönenden Abschluss, und die Kirmes lädt mit einem Familientag und besonderen Angeboten zum Verweilen ein.

Allein die Vorstellung an diese bunten Tage in Telgte vertreibe jeden Gedanken an eine dunkle Jahreszeit, heißt es in der Pressemitteilung von „Tourismus + Kuktur“. Die Stadt lädt Groß und Klein dazu ein, Teil dieser traditionsreichen Veranstaltung zu sein und somit den Sommer noch um ein paar Tage zu verlängern.

Tickets für den Markttag am Dienstag gibt es zum vergünstigen Preis von 3,50 Euro bei „Tourismus + Kultur“, Kapellenstraße 2. Zurzeit muss der Nebeneingang am Markt genutzt werden.