Ein Mensch stand bei der 73. Glatzer Wallfahrt im Mittelpunkt: Dr. Otto Paulitschek aus Krefeld, der zu seinem 100. Geburtstag (10. August) auch für sein Lebenswerk im Rahmen des Festgottesdienstes eine besondere Würdigung erfuhr. Dr. Georg Jäschke (Oberhausen) erinnerte in der Clemens-Kirche vor 900 Gläubigen an dessen Lebenswerk.

Der langjährige Chefarzt der chirurgischen Klinik am Krankenhaus Maria Hilf in Krefeld engagierte sich nach seinem Renteneintritt bei den „German Doctors“ (bis 2013 noch „Ärzte für die Dritte Welt“) für die Ärmsten in den Elendsquartieren Manilas. 30 Mal war er auf den Philippinen, hat dort Lepra-Kranke und Tuberkulose-Patienten versorgt.

In Telgte gratulierte nicht nur Weihbischof Dr. Stefan Zekorn, sondern auch seine langjährigen Gemeindemitglieder aus seinem Geburtsort Tscherbeney (heute polnisch Czermna): die Tscherbeneyer und Grenzecker. Sie hatten sogar extra ein großes Transparent an der Kirche angebracht, um zum 100. Geburtstag zu gratulieren.