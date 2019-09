Bis zu 16 Tonnen schwere Raummodule schwebten am Dienstag am Haken eines Autokrans durch die Lüfte. Die ersten sechs Module für die neue Kita „Lüttenland“ an der Georg-Muche-Straße wurden gestern angeliefert, insgesamt zehn weitere folgen am heutigen Mittwoch und am Donnerstag.

Wie Legosteine werden die 16 zehn bis 15 Meter langen und drei bis vier Meter breiten Module auf einer Grundfläche von 860 Quadratmetern zusammengesetzt. Am Donnerstag steht dann die Gebäudehülle, der klassische Innenausbau kann beginnen. Hinzu kommt die Gestaltung der Hauswände mit einem Wärmeverbundsystem und einer Fassade aus Lärchenholz.

Angeliefert wurden die Teile des barrierefreien Gebäudes von der Firma Kleusberg, einem Spezialisten auf dem Gebiet von Bildungs- und Betreuungsimmobilien. Die Nacht über waren die riesigen Teile auf Transportern von Halle/Saale nach Telgte gebracht worden. Auf der engen Zufahrt war schon eine kleine Meisterleistung vonnöten, um die kostbare Fracht sicher bis auf die Baustelle zu bringen. Teilweise mussten große Stahlplatten am Wegesrand verlegt werden, um diesen zu stabilisieren. Sogar das Ortseingangsschild musste ausgebuddelt werden, weil es sonst im Weg gestanden hätte.

Raummodule für Kita „Lüttenland“ 1/39 Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Foto: Flockert

Die Vollendung der neuen Kindertagesstätte, die 80 Kindern aufgeteilt in vier Gruppen Platz bieten soll, ist für Februar 2020 geplant. Betreut werden Kinder ab sechs Monaten bis zur Einschulung. Träger ist die Kinderzentren Kunterbunt gGmbH aus Nürnberg.