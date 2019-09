Die Kreativangebote der kfd sind weiter der Renner: Es wird unter anderem fleißig genäht, gebastelt, gestrickt und Glas bemalt. Ein weiterer Baustein im Angebot ist zudem ein Kreativclub der Handwerkliches für den Adventsbasar erstellt. An jedem zweiten Montag im Monat lassen die Teilnehmer ihrer Kreativität freien Lauf. Das Angebot ist übrigens offen für alle Interessierten.

Der Adventsbasar zugunsten des Hilfswerks „Schwester Petra – Freunde der Dienerinnen der Armen“ in Pattuvam/Indien, der am 24. November von 9 bis 17 Uhr im Pfarrheim stattfindet, ist der Schwerpunkt im zweiten Halbjahr 2019. Die Westbeverner Frauengemeinschaft setzt sich seit 1971 für Menschen in den ärmsten Ländern der Welt ein. Der Adventsbasar, der alle zwei Jahre durchgeführt wird, ist längst zu einem wichtigen Standbein der Hilfe geworden.

Mit dem kommenden Adventsbasar steht die nächste Aufgabe ins Haus. Für die Mitglieder der Frauengemeinschaft, aber auch die vielen Helferinnen und Helfer, die außerhalb der kfd benötigt werden, bedeutet das viel Arbeit. „Jeder, der uns beim Werken für den guten Zweck unterstützen möchte, ist willkommen. Das Material wird gestellt. Rita Bonkhoff gibt Infos zum Kreativclub unter ✆ 01 73/ 81 81 847.

Kfd-Sprecherin Britta Fröhlich hofft nun darauf, dass sich einzelne Personen aber auch Gruppen für die gute Sache einbringen und Gegenstände für die Veranstaltung anfertigen. „Wir möchten beim Adventsbasar wieder eine breite Palette anbieten können“, ist dabei das erklärte Ziel.