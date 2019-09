Der Sommer, der dem Waldschwimmbad gute Besucherzahlen beschert hat, scheint vorbei zu sein: Daher wird das Bad am Mittwoch, 11. September, letztmalig geöffnet haben. „Sollte am Sonntag erkennbar sein, dass die Temperaturen, anders als aktuell prognostiziert, steigen, würde der Sprung in die Fluten verlängert möglich sein und zwar bis zum 15. September“, so die städtischen Wirtschaftsbetriebe. Danach sei definitiv Schluss.