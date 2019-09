Die Firma Münstermann GmbH & Co. KG ist weiter auf Expansionskurs. Dank guter Auftragseingänge im Sonderanlagenbau konnte der Umsatz weiter gesteigert werden, zudem investiert das Unternehmen derzeit in neue Räumlichkeiten.

Geschäftsführer Frank Münstermann sieht sein Unternehmen strategisch gut aufgestellt. „Unsere Betriebsleistung haben wir in den vergangenen beiden Jahren um 20 Prozent steigern können.“ Das habe nur realisiert werden können, weil die Mannschaft um 40 auf inzwischen 290 Mitarbeiter verstärkt wurde – mit 40 neuen Fachkräften, darunter zehn Industriemechaniker, zehn Konstrukteure und zehn Automatisierungstechniker. Speziell hebt Frank Münstermann den Bereich der Automatisierung hervor. „Durch die Automatisierungstechnik steuern wir die Verfahrenstechnik unserer Anlagen. Auch angrenzende Anlagen werden zunehmend durch übergeordnete von uns programmierte Prozessleitsysteme mit eingebunden.“

Die Personalaufstockung erforderte aber auch schnelle räumliche Lösungen. So wurden bereits im Juli auf 250 Quadratmetern Grundfläche mobile Büro- und Besprechungsräume geschaffen. Doch das alleine reicht nicht aus: Damit die Auftragsabwicklung noch reibungsloser funktionieren kann, baut Münstermann in Westbevern weiter aus.

Auf dem Platz, auf dem bisher jahrelang ein Lagerzelt gestanden hatte, wird eine neue Lagerhalle mit einer Fläche von 1600 Quadratmetern errichtet. Für das Lagerzelt wurde ebenfalls auf dem Betriebsgelände eine 3000 Quadratmeter große Fläche präpariert, wo es wieder aufgebaut werden kann, um auch in diesem Bereich Engpässe zu vermeiden. „Durch diese Maßnahme“, so Frank Münstermann, „entsteht in den Produktionshallen mehr Raum für die Fertigung weiterer Neuanlagen.“ Allein für den Bau eines Glaswolle-Härteofens sei der Platzbedarf immens hoch, betont der Unternehmer in diesem Zusammenhang. Manche Produktionsanlagen hätten eine Länge von bis zu 80 Metern.

Trotz allem stößt die Firma Münstermann auch nach dem Neubau einer Lagerhalle am Standort an ihre Grenzen. Da in Westbevern zum Bedauern der Geschäftsleitung keine weitere Ausweitung mehr möglich sei, habe man inzwischen die Fühler nach Telgte ausgestreckt und im neuen Teil des Gewerbeparks Kiebitzpohl eine Gewerbefläche von einem Hektar erworben.

Mit diesen Maßnahmen, ist sich Geschäftsführer Frank Münstermann sicher, sei der Maschinenbaubetrieb optimal aufgestellt. Das Unternehmen könne so auch in Zukunft große und komplexe Projekte erfolgreich realisieren.