Der Telgter Heimatverein machte sich am Dienstag auf den Weg zur „Pott’s“-Brauerei in Oelde.

Bei einer Führung durch die dortige Erlebnis-Brauerei erfuhren die Teilnehmer viel Wissenswertes über die Geschichte der Firma und über die Braukunst. „Pott’s“ wurde 1769 gegründet und befindet sich in der siebten Generation in Familienbesitz. Die Besucher erfuhren, was das deutsche Reinheitsgebot beinhaltet, woher die dunkle Farbe beim Landbier kommt und wodurch sich unter- und obergäriges Bier unterscheiden.

In der Flaschenabfüllung konnten die Besucher das automatische Verschließen des Bügelverschlusses bewundern. Diese Anlage ist bundesweit einmalig. Viele andere Firmen, die auch Flaschen mit Bügelverschluss im Sortiment haben, lassen daher bei „Pott’s“ abfüllen, heißt es im Bericht des Heimatvereins.

Nach der Besichtigung und einem kurzen Besuch im Biermuseum und im Brunnenkino gab es in der firmeneigenen Gastronomie ein Mittagessen, wo auch die verschiedenen Biersorten probiert werden konnten.

Anschließend ging es zum Haus Nottbeck in Stromberg. Das ehemalige Rittergut wurde von der letzten Besitzerin dem Kreis Warendorf vererbt. Im Herrenhaus der Anlage befindet sich das Museum für Westfälische Literatur. Bei einer Führung durch das Gebäude wurde den Besuchern die westfälische Literatur vom 14. Jahrhundert bis in die Neuzeit nähergebracht. Glanzstück des Museums ist eine originale Kölner Bibel aus den Jahren 1478 und 1479. Es handelt sich dabei um die erste in niederdeutscher Sprache gedruckte Bibelausgabe.

Nach einer Stärkung im Museumscafé trat die Gruppe die Heimreise an.