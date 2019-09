Im Wein liegt bekanntlich nicht nur die Wahrheit, sondern das Ganze hat in Telgte noch eine andere erfreuliche Dimension: Der Verein „In Vino Veritas “ betreibt nämlich seit genau 29 Jahren den Weinstand auf der Kirmes. Ein großes Team von ehrenamtlichen Helfern sorgt dabei nicht nur für einen guten Tropfen, sondern stellt sich mit der Aktion auch in den Dienst der guten Sache. Denn in jedem Jahr wird der Reinerlös gespendet.

Am Donnerstagabend, der Weinstand war gerade aufgebaut, konnten sich die Nikolausgesellschaft der Kirchengemeinde St. Marien und die Kinderrheumastation im Sendenhorster St.-Josef-Stift freuen. Sie bekamen jeweils eine stattliche Zuwendung.

Die Nikolausgesellschaft richtet das große Event in Telgte aus. Am 5. Dezember kommt der Heilige Mann dabei mit dem Boot über die Ems. Jeweils knapp 1000 Tüten werden dabei an die Kinder verteilt. Die Deckung der Kosten erfolgt ausschließlich über Sponsoren. Daher freut sich die Gesellschaft über die Spende, die Petra Große Hüttmann stellvertretend entgegennahm.

Dass sich der Einsatz des Weinstand-Teams lohnt, beweisen die Zahlen: Seit 2003 konnten insgesamt 57 000 Euro gespendet werden. Wer nach Kirmes in den Genuss einer Zuwendung kommt, wird noch nicht verraten.