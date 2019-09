Für viel Spaß sorgte der „Telgter Schwimmpass“. Dabei mussten die Teilnehmer im Waldschwimmbad lustige Aktionen absolvieren, etwa als „Schwimmreifenmann Paul“ ins Wasser gehen. Jede Aktion zählte, und am Ende winkte eine Verlosung mit verschiedenen Preisen.

Insgesamt haben in diesem Jahr über 100 Badegäste am „Telgter Schwimmpass“ teilgenommen, von denen 63 Personen die Unterlagen zum Einsendeschluss abgegeben haben. „40 Teilnehmer haben dabei alle Prüfungen erfolgreich abgeschlossen, so dass sie mit der maximalen Anzahl von fünf Losen in der Trommel vertreten waren“, freute sich Andreas Hermersdorfer vom Schwimmbadteam. „Wieder stand bei den gestellten Aufgaben der Spaß im Vordergrund, was für viel Erheiterung nicht nur bei den teilnehmenden Badegästen gesorgt hat.“

Der erste Preis, eine Saisonkarte für eine Person, gewann Gisela Weidemann. Gutscheine verschiedener Sponsoren gehen an Klaus Pieth, Christa Stürwald und Doris Robert. Eine Badehandtuch gewann Anni Leißing; Waltraud Hafemann und Justus Weiligmann je eine Telgte-Fahrradklingel. Über eine Telgte-Tasse können sich Angela Bunse und Silke Pieth freuen. Petra Brauch, Valentina Borgwardt und Stefan Pohlmann bekommen je eine Telgte-Umhängetasche, und Renate Pleßner, Heike Samel und Ida Münstermann einen Spaghettieis-Gutschein.