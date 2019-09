„Heimat shoppen“ bedeutet stöbern, durch die Einkaufsstraßen schlendern sowie das Flair und die Atmosphäre der Altstadt zu genießen. Doch „Heimat shoppen“ bedeutet auch, nach dem Einkauf einen Kaffee zu trinken, die Esskultur zu genießen – und, so die Hanse-Vorsitzende Walburga Westbrock : „Es gibt viele Gründe, die örtliche Wirtschaft zu stärken.“

Am Freitag, 13. September, bis 18.30 Uhr und am Samstag, 14. September, bis 14 Uhr, lädt die Hanse ein, die Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten und die Besonderheiten der Gastronomie in der Altstadt zu erleben.

Bei der Vorstellung dieser landesweiten Aktion zeigte sich der Hansevorstand bestens gelaunt und schlüpfte mal eben in die Rolle der Kunden, schnappte sich die Papiertragetaschen und strömte hinaus in die Einkaufsstraßen. Mit gefüllten Taschen kehrten sie zum Treffpunkt am Ausrufer zurück. Bei diesen Spontaneinkäufen entdeckten sie die Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten in den Geschäften der Innenstadt. Was Walburga Westbrock, Gregor Kowalski, Ursula Mindermann, Gabriele Sieker, Hans Ahrens, Stefan Börste und Nina Ruhlandt in den Geschäften der Altstadt erlebten und dabei gleichzeitig einkauften, war kunterbunt gemischt. Es sollte ja auch Symbolcharakter haben und zeigen, welche Vielfalt es an Produkten in den Geschäften der Innenstadt gibt.

Mit Herz und Potenzial, Charme und einer einzigartigen Atmosphäre lädt die Kaufmannschaft zum Stöbern, Entdecken und Kaufen ein.

Die Hanse-Vorsitzende Walburga Westbrock machte noch einmal deutlich, dass man mit der Aktion „Heimat shoppen“ das Bewusstsein in der Bevölkerung stärken möchte, dass die Telgter Bürger durch den Einkauf vor Ort und den Besuch in der Innenstadt ihr eigenes Lebensumfeld selbst mitgestalten können.