Am morgigen Sonntag ist der sogenannte „ Tag des offenen Denkmals “. Das Thema lautet in diesem Jahr „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Aus diesem Anlass sind im Pfarrheim St. Johannes von 15 bis 17 Uhr die Türen geöffnet. Um 15 Uhr wird eine kostenlose Führung angeboten. Das Museum Religio beteiligt sich ebenfalls an der Aktion. In diesem Jahr feiert der moderne Gebäudeteil des renommierten Architekten Professor Josef Paul Kleihues sein 25-jähriges Bestehen. Zu diesem Thema bietet das Museum um 15 Uhr eine Führung an. Der Eintritt in das Museum und die Teilnahme an der Führung sind ebenfalls kostenfrei.