Atemberaubende Karussellfahrten, viele weitere Attraktionen und zahlreiche gas­tronomische Angebote: Seit Freitagnachmittag läuft die Kirmes in Telgte wieder. Nachdem das sogenannte „Warm Up“ im vergangenen Jahr bei der Premiere gut ankam, startete der Rummel auch diesmal wieder früher als sonst üblich. Und angesichts des vergleichsweise guten Wetters kamen etliche Besucher und genossen ein wenig Abwechslung vom Alltag. Offiziell eröffnet wird das Kirmestreiben am heutigen Samstag um 15 Uhr an der Kirmesorgel. Anschließend gibt es wieder 15 Minuten lang Freifahrten.