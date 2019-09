„Insgesamt war es ein Auf und Ab“

Die Sportgemeinschaft Telgte feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Mit dem langjährigen Vorsitzenden Kurt Bremer , der 14 Jahre lang maßgeblich für die Geschicke des Vereins verantwortlich war, sprach Andreas Große Hüttmann nicht nur über diese Zeit und seine Erinnerungen daran, sondern auch über das Jubiläum und die verschiedenen Veranstaltungen.

Herr Bremer, 14 Jahre lang waren Sie Vorsitzender der SG Telgte . Denken Sie manchmal an die Zeit zurück?

Kurt Bremer: Natürlich. Ich bin im Fußball groß geworden, und als wir 1970 nach Telgte gezogen sind, bin ich zunächst ein Jahr nicht zum Sportplatz gegangen, um mehr Zeit für meine Familie zu haben. Um Kontakte zu bekommen, hat sich diese Einstellung schnell geändert. So wurde ich Mitglied bei der SG und aktiv bei den Alten Herren und war ab 1974 auch im Vorstand. Dadurch habe ich viele Leute kennengelernt. Wenn man durch die Stadt geht und nahezu immer Bekannte trifft, mit dem man ein wenig klönen kann, dann fühlt man sich richtig wohl und heimisch hier. Insofern hat die SG Telgte einen nicht unerheblichen Anteil an unserer heutigen Zufriedenheit.

Sie sind häufiger bei Heimspielen der 1. Mannschaft auf dem Platz. Ist Fußball immer noch ihre Leidenschaft?

Bremer: Leidenschaft ist ein wenig zu hoch gegriffen. Ich gehe auch heute noch gerne zum Platz, um ein Spiel meines Vereins zu sehen, aber auch um Bekannte zu treffen und die neuesten Informationen auszutauschen. Meine Begeisterung für den professionalen Fußball hat gegenüber früher jedoch erheblich nachgelassen. Das liegt aber nicht an Telgte, sondern vielmehr an der Bundesliga. Wenn ich sehe, mit welchen Summen dort jongliert wird, dann möchte ich den lokalen Hobby-Fußball nicht mit geldgierigem Profi-Fußball gleichsetzen. Ich gehe weiter gerne in das Jugendstadion, klöne ein bisschen und schaue mir das Spiel an. Das passiert so etwa ein- bis zweimal im Monat. Das ist immer schön, mein Verein ist weiter die SG.

Was ist Ihr Lieblingsverein? Und warum?

Bremer: Mein Lieblingsverein ist Borussia Dortmund . Und das ganz einfach aus dem Grund, dass nach dem Krieg ein Bruder meines Vaters in Dortmund hängen geblieben ist. Der war mein Lieblingsonkel. Da seinerzeit Vieles knapp war, kam er in den Sommerferien mit seiner Familie immer so etwa drei Wochen zu uns in sein Elternhaus auf Urlaub. Zu der Zeit habe ich mich bereits sehr für Sport interessiert und ihn regelmäßig in der Zeitung verfolgt. Vereine wie die Sportfreunde Katernberg, StV Horst Emscher oder die Spvg Erkenschwick sind mir heute noch bekannt. Letztlich war mein Interesse über diesen Onkel an Dortmund besonders groß, und ich habe die Borussia intensiv verfolgt. Die hatte in den 1950er Jahren unter anderem mit der Doppel-Meisterschaft viele schöne Erfolge. So bin ich auf Dortmund gekommen, das war letztlich reiner Zufall. Wenn mein Onkel in Gelsenkirchen gewohnt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich mehr für Schalke interessiert. Ich habe anschließend zufällig einen Teil meiner Ausbildung in Dortmund gemacht und habe daher öfter Spiele gesehen. Bei dem 5:0-Sieg von Borussia gegen Benfica Lissabon 1963 im Stadion Rote Erde war ich live dabei. Das hat die Verbundenheit weiter gestärkt.

Kommen wir zu Ihrer Zeit als erster Vorsitzender der SG. Was waren die Herausforderungen?

Bremer: Die Herausforderung waren meist außersportlicher Art. Auch der Amateursport kostet Geld und so galt es immer, neben den Vereinsbeiträgen Mittel einzuwerben, um einen ausgeglichenen Haushalt zu bekommen. Hierfür musste ich damals sehr viel Zeit aufwenden. Es ist dem Vorstand aber immer gelungen, dieses Ziel zu erreichen. Dabei hatten wir im Vorstand festgelegt, eine eiserne Reserve von 10 000 Deutschen Mark zu haben, um bei außergewöhnlichen Verpflichtungen keine Probleme zu bekommen. Das waren insgesamt keine riesigen Summen, aber dieser Puffer hätte es ermöglicht, auch einmal ein Haushaltsdefizit ausgleichen zu können.

Der wahrscheinlich größte Umbruch war seinerzeit die Abspaltung der Basketballer. Was sagen Sie rückblickend dazu?

Bremer: Das war ein starkes Stück, was da gelaufen ist. Natürlich war es ein großes Thema bei der folgenden Generalversammlung. Da ich die Vorfälle innerhalb der Basketballabteilung nicht in die in die Öffentlichkeit zerren wollte und das auch heute nicht tun werde, habe ich jedem angeboten, das Ganze in persönlichen Gesprächen anhand der uns als Vorstand vorliegenden Faktenlage zu erläutern. Für mich stand früh fest: Angesichts der Dinge, die in der Abteilung passiert sind, kann ich nicht mehr als Vorsitzender für die Basketballabteilung tätig sein. In Vorstandsgesprächen, zu denen wir auch juristischen Fachverstand hinzugezogen hatten, vertrat der Vorstand aber auch geschlossen die Meinung, dass es ab der kommenden Saison keinen Basketball mehr innerhalb der SG Telgte geben kann. Das Problem hat sich erledigt und in Telgte wird erfreulicherweise auch noch Basketball gespielt. Eine abschließende Bemerkung noch: Einige Tage später kam abends die Mannschaft der Basketballspielerinnen zu mir und wollten mehr über die ganz Angelegenheit erfahren. Nach einem zweistündigen Gespräch, in dem ich alle Fakten auf den Tisch gelegt hatte, fühlten sich die jungen Damen umfangreich informiert und brachten mir Tage später einen großen Blumenstrauß als Dank ins Haus. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.

Was war der schönste Moment in Ihrer Zeit als erster Vorsitzender?

Bremer: Schön war sicherlich das Spiel zum 75-jährigen Jubiläum der SG Telgte 1994, das war das erste Bundesligaspiel hier im Stadion. Das Stadion war voll, die Stimmung war hervorragend. Und dann folgten noch die anderen Spiele in dieser Reihe. Schön war aber auch der Wiederaufstieg in die Bezirksliga 1993 mit fast nur Spielern aus dem eigenen Jugendbereich. Insgesamt war es aber ein Auf und Ab, so wie es meist immer für einen Vereinsvorsitzenden ist.

Sind Sie seinerzeit froh gewesen, als Sie nach 14 Jahren die Verantwortung an Albert lütke Zutelgte abgeben konnten?

Bremer: Ich hatte bereits früh bei einer Vorstandssitzung angekündigt, nicht erneut kandidieren zu wollen. Das war am Ende schon eine Erleichterung. Denn man muss auch wissen, dass wir hin und wieder Ärger mit der Stadt hatten, weil das hoheitliche Denken in der Verwaltung noch ausgeprägter war. Das hat an den Kräften gezerrt. Nur ein Beispiel: Anfang der 1990er Jahre kamen die ersten Boat-People als Asylbewerber nach Telgte. Donnerstags fing die Stadt daher an, Betten in den Umkleidekabinen aufzubauen. Und freitags haben wir aus der Zeitung erfahren, dass die Stadt das einfach macht, ohne es für nötig zu erachten, die SG Telgte zumindest zu informieren. Einige Wochen haben wir aber erhebliche Probleme mit der Organisation unseres Sportbetriebes gehabt. Leichten Trost haben wir darin gefunden, dass das Vorgehen der Stadt in der Bevölkerung sehr schlecht angekommen ist und dies auch von den Menschen laut artikuliert wurde. Das hat aber auch uns wehgetan und mich letztlich darin bestärkt, nach so vielen Jahren an einen Wechsel zu denken.

Wie erleben Sie das derzeitige Jubiläum der SG Telgte?

Bremer: Es ist alles hervorragend organisiert. Es ist zudem gut und inhaltlich sehr volksnah gestaltet. Hierdurch erreicht der Verein viele Menschen, und nicht nur die, die bereits zum Verein gehören. Es läuft so, wie ich es von dem derzeitigen Vorstand, der sehr gut strukturiert, sehr aktiv und personell gut aufgestellt ist, erhofft habe. Es freut mich natürlich, dass bisher alles so hervorragend gelaufen und auch gut angekommen ist.

Was wünschen Sie dem Verein, Ihrem Verein, für die Zukunft?

Bremer: Ich wünsche mir, dass die gute Vorstandsarbeit, so wie sie jetzt ist, weitergeht. Denn dann geht es dem Verein auch gut. Und das sollte unser aller Ziel sein. Das wünsche ich den Verantwortlichen um den Vorsitzenden Ulrich Winckler und allen aktiven Mitstreitern und nicht zuletzt den Sponsoren der SG Telgte.