Erntedank im Wiewelhook: Das heißt unter dem, die gute Ernte feiern, Kontakte knüpfen und das Brauchtum pflegen.. Das Erntedankfest hat seit 35 Jahren einen festen Platz im Terminkalkender. Auch bei der Neuauflage in der festlich geschmückten Scheune bei Margret und Volker Meier fanden sich wieder über 100 Alteingesessene sowie Neubürger ein. In lockerer Form wurde geklönt, gelacht, und es gab kleine Spiele. Zudem konnten sich alle an den Darbietungen von Kindern und Erwachsenen erfreuen. Los ging es mit einer Aufführung des Nachwuchses. 25 Kinder, die sich entsprechend verkleidet hatten, sorgten für beste Stimmung. Sie sangen unter anderem das Bienen-Lied. Maren Rösmann hatte den Auftritt mit den Kindern und deren Eltern einstudiert.

Nach Kaffee und Kuchen stand der beliebte Familienwettbewerb an. Ein Sketch gehörte auch zum Wiewelhooker Erntedankfest. Brigitte Holtmann und Mechthild Flechtker gaben eine Kostprobe in plattdeutscher Sprache zum Besten. Eine Kinderdisco gehörte ebenfalls zum Programm. Neu war der Weinstand. Für Verpflegung vom Grill war ebenfalls gesorgt. Der Verein „Wiewelhooker Räuber“ hatte das Fest organisiert. Überschüsse der Veranstaltung werden übrigens für einen guten Zweck gespendet.