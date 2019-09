Strapazen wurden belohnt

Die TV-Friesen-Radwanderer verschlug es bei ihrer Wochentour nach Verden an der Aller. Mit Privat-Pkw und den eigenen Rädern machten sich 18 Teilnehmer auf den Weg. In einem Landhotel waren sie für eine Woche untergebracht.

Am Anreisetag stand nach einer kurzen Verschnaufpause eine erste Erkundungsfahrt an. Sie führte in die Altstadt von Verden. Die großzügige Fußgängerzone lud zum Flanieren ein. Das alte Rathaus mit einem Glockenspiel und der Dom wurden ebenfalls besucht. „Alte Fachwerkhäuser und neuzeitliche Bauten hinterließen einen harmonischen Eindruck“, heißt es in einem Bericht.

In den nächsten Tagen folgten Radtouren entlang der Aller, der Weser und durch die Natur. Die Teilnehmer sahen Störche in großer Anzahl, die in den Flussniederungen ideale Lebensbedingungen vorfinden.

Angesichts der Tagestemperaturen wurde so manche Kirche angesteuert, und sei es nur, um eine kleine Abkühlung zu erhalten. Am Wasserkraftwerk bei Dörverden wurde den Radlern noch einmal eine große Kraftanstrengung abverlangt. Die Räder mussten über Fahrradrinnen hinaufgeschoben werden, und nach der Überquerung der Brücke auf der anderen Seite der Weser das Gleiche wieder abwärts. Die Aussicht belohnte aber alle für die Strapazen.

Die Organisation der Fahrt lag in den Händen von Anne und Bernd Mähner. Unterstützt wurden sie von Herbert Weidemann. „Ohne nennenswerte Blessuren und Pannen und mit vielen neuen Eindrücken ging eine schöne und ruhige Woche zu ende“, heißt es in einem Bericht der Gruppe. Die von den Teilnehmern mit dem Rad zurückgelegte Strecke lag zum Schluss zwischen 310 und 350 Kilometer.