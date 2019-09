Spezialitäten aus Guatemala und dazu lateinamerikanische Musik: Das gibt es am Samstag, 21. September, ab 19 Uhr in der ehemaligen Johanneskirche. Der Freundeskreis Guatemala lädt unter dem Titel „GuaCulinaria“ zu diesem besonderen Abend ein. Informationen gibt es während der Kirmestage am Tansania-Café. „Wir freuen uns über diese Unterstützung“, sagt der Vorsitzende des Freundeskreises, Andreas Hellmann.

Klaus Poggenpohl vom Restaurant „De Pottkieker“ hat gemeinsam mit dem Freundeskreis das Menü zusammengestellt. Nach kalten Speisen, unter anderem Tortillas und Hirtenkäse auf Schmorpaprika, folgen warme Delikatessen. Dabei sind unter anderem Truthahn in Erdnuss-Sauce, Bohnengemüse und Mangohühnchen und scharf gewürztes Rind. Zum süßen Abschluss gibt es Früchte, Kuchen und viel Schokoladiges. Der Freundeskreis engagiert sich seit rund 25 Jahren, um die Bildungssituation im Westen Guatemalas zu verbessern. Auch der Erlös von „GuaCulinaria“ wird in das nächste Schulbauprojekt verwandt. Musikalisch gestalten werden den Abend zwei Combos. Das Trio „Tango para vos“ bilden Gabi Giebel, Dieter Kuhlmann und Irene Müller-Schat – in Telgte keine Unbekannten. Aus Bolivien und Venezuela kommen Erick Paniagua und Rómer Avendaño. Karten für den Abend kosten 40 Euro. Inklusive sind ein Begrüßungsgetränk, Speisen und Musik. Karten gibt es auch in der Buchhandlung LesArt. Anmeldungen sind außerdem möglich per Mail an info@freundeskreis-guatemala.org.