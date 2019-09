Längst echte Freunde geworden

Kit Pfeiffer ist eine „Frau der ersten Stunde“: Denn vor genau 20 Jahren war sie mit einer offiziellen Delegation aus der texanischen Partnerstadt Tomball zum ersten Mal in der Emsstadt zu Gast. Das Treffen seinerzeit diente dem gegenseitigen Kennenlernen. „Wir haben sofort gemerkt, dass Telgte und Tomball bestens zueinander passen“, erinnert sich die pensionierte Lehrerin an das erste „Beschnuppern“.

Nach diesem positiven Start, den Anstoß für die Städtepartnerschaft gab seinerzeit übrigens Chris Tiews, der mit der Telgterin Lula Bücker verheiratet ist, ging alles sehr schnell. Bereits wenige Monate später wurden die entsprechenden Verträge unterschrieben.

„Entstanden ist eine sehr vielfältige Freundschaft auf verschiedenen Ebenen“, sagt Stefan Bruns , Vorsitzender des Freundeskreises Telgte-Tomball. Ein Standbein ist dabei der Schüleraustausch. Rund 60 Jugendliche aus Telgte hatten dabei bereits die Möglichkeit, ein Jahr an einer der beiden High Schools in Tomball zu verbringen. „Die Rückmeldungen sind ausgezeichnet“, freut sich Bruns.

Um das 20-jährige Bestehen der Freundschaft zu feiern, ist seit Freitag eine 19-köpfige Delegation aus Tomball in Telgte zu Gast. Auf die Besucher wartet ein umfangreiches Rahmenprogramm. Am Samstag besuchten sie Münster und lernten dabei nicht nur die Sehenswürdigkeiten kennen, sondern konnten auch über den Wochenmarkt bummeln. Nach einem Gottesdienstbesuch am Sonntag gab es nachmittags eine Stadtführung und abends ein Wiedersehen mit vielen ehemaligen Gastschülern und anderen Personen, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Städtepartnerschaft begleitet haben.

Heute gibt es eine große Schlössertour, bevor die Texaner am Dienstag zum Mariä-Geburts-Markt-Empfang der Stadt als Gäste ins Rathaus eingeladen sind.

Die Sparkasse Münsterland-Ost hat das „Treffen in Telgte“ wegen des Jubiläums mit einer Spende finanziell unterstützt.