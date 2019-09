Rummel als „Heimatfest“

Das Schönste an der fünftägigen Telgter Kirmes ist, dass diese jedes Jahr voller Überraschungen steckt, Begegnungen mit alten Bekannten eingeschlossen.

Kirmes in Telgte 1/110 Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Als Fest- und Genussmeile präsentiert sich das Gelände auch dieses Mal wieder zwischen Emstor, Planwiese und Pappelwald. Das Ganze ist zugleich ein großes „Heimatfest“, denn viele ehemalige Telgter kommend eigens aus diesem Anlass wieder in die Emsstadt. Ein Beispiel dafür ist Norbert Stolz, der in Salzburg lebt und keine Kirmes auslässt. Für ihn gehört der Rummel einfach dazu, und beim Schlendern über das Gelände trifft er jedes Mal alte Bekannte wieder.

Doch bevor es nach dem „Warum Up“ am Freitagabend richtig losgehen konnte, gab es am Samstagnachmittag die offizielle Eröffnung: Pünktlich um 15.10 Uhr gaben Philipp Heitmann als Vertreter der Schausteller und Bürgermeister Wolfgang Pieper vor der historischen Kirmesorgel das offizielle Startsignal zum fünftägigen Rummel und zunächst einmal für 15 Minuten freie Fahrt in allen Karussells.

Zuvor hatte Bürgermeister Pieper viele Gäste willkommen geheißen, unter ihnen neben Kommunalpolitikern und Schaustellern auch eine Delegation aus der texanischen Partnerstadt Tomball.

300 Euro überreichte Philipp Heitmann an den Bürgermeister. Das Geld stammt aus dem letztjährigen Erlös der Kirmesorgel und kommt den drei Fördervereinen der Städtepartnerschaften zugute.

Piepers Dank ging auch an Marktmeister Stefan Reiser und Regina Bußmann von der Stadtverwaltung, die erneut für eine große Angebotsvielfalt auf der Kirmes gesorgt hätten: Zwölf Fahrgeschäfte, sechs allein für Kinder, 18 Belustigungsgeschäfte, 16 Imbiss-, elf Getränke- und 29 weitere Verkaufsstände sorgen für besagte Vielfalt.

Das parallel zur Kirmes stattfindende Turnier des Reitervereins Gustav Rau Westbevern belebt das Volksfest seit Sonntag zusätzlich. Ein Dankeschön des Bürgermeisters ging an die Ehrenamtlichen im Verein für ihr Tun, zudem an die Kräfte von Polizei und DRK, die sich um die Sicherheit der Gäste kümmern.

Verbunden war der gestrige Kirmessonntag erneut mit einem verkaufsoffenen Nachmittag der Geschäfte in der Innenstadt. Zahlreiche Besucher nahmen dabei die Gelegenheit wahr, entweder vor oder nach ihrem Kirmesbesuch auch durch die Stadt zu bummeln. Da das Wetter mitspielte, zeigten sich Geschäftsleute am frühen Abend in einer ersten Stellungnahme angetan von der Resonanz auf den verkaufsoffenen Sonntag.

Am heutigen Montagabend findet um 21 Uhr das große Feuerwerk statt, das die Schausteller organisieren, und im Pappelwald sorgt der Reiterverein Gustav Rau Westbevern bereits ab dem frühen Morgen für beste sportliche Unterhaltung.

Am Dienstag erwarten die Verantwortlichen der Stadtverwaltung zum Mari-Geburts-Markt wieder Tausende Besucher von nah und fern.