Zum alljährlichen gemeinsamen Frühstück haben sich wieder 30 „Stammschwimmer“ im Waldschwimmbad Klatenberg getroffen.Wie in jedem Jahr gegen Saisonende wurde im Anschluss an das morgendliche Schwimmprogramm in gemütlicher Runde ausgiebig gefrühstückt, nett geklönt und über die Freibadsaison diskutiert. Vorbereitet hatte das Frühstück Schwimmmeisterin Steffi Scheffler mit Unterstützung von Renate Plessner.