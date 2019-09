In der Nacht zu Dienstag stiegen unbekannte Täter in ein Geschäft an der Alfred-Krupp-Straße ein. Sie brachen einige Bürotüren auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Die Täter erbeuteten Bargeld und Mobiltelefone.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, ✆ 0 25 81/94 10 00, oder unter poststelle.warendorf@polizei.nrw. zu melden.