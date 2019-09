„Jeder ist ein Sieger.“ Unter diesem Motto fand kürzlich im Rahmen des Sommerfestes im Telgter St.-Barbara-Kindergarten eine Kinder-Olympiade statt. Zum Start in das neue Kindergarten-Jahr hatte der Förderverein die vierte Auflage des kindgerechten und sportlichen Wettkampfs organisiert.

An zahlreichen Spielstationen konnten 40 Kinder zwischen eineinhalb und sechs Jahren ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Frank Heuger und die „Spielzeugbande“ stellten tolle und attraktive Holzspielgeräte bereit. So mussten etwa Tischtennisbälle in Eimer befördert oder Tennisbälle in Röhren geworfen werden. Ein leicht abgewandeltes Kegelspiel war der Renner. Schnell waren alle Spielstationen besetzt und die Kinder versuchten, die Spiele bestmöglich zu meistern.

Am Ende war jedes Kind ein Gewinner und durfte eine Goldmedaille mit nach Hause nehmen.