Die 20. Radtour der Telgter Schachfreunde hatte Alfred Kuhlenbäumer ausgearbeitet. Diesmal ging es nach Oldenburg. Der Wettergott zeigte sich auf der dreitägigen Tour von der guten Seite.

Mit der Bahn ging es bis nach Sandkrug. Mit erster Ausfahrt in waldiger und sehr sandiger Natur. Teils am dem Flüsschen Lethe entlang. Über Wardenburg ginge am Hunte-Ufer weiter nach Oldenburg. An einer kleinen Schleuse zwischen Hunte und dem Küstenkanal, kehrte die achtköpfige Gruppe im Hafenhaus ein, um sich für die letzten Meter bis zur Unterkunft zu stärken.

Ein Bummel durch die Innenstadt rundete den ersten Tag ab. Am nächsten Morgen ging es durch das schöne Ammerland ins nahe Bad Zwischenahn. Nach einem Stadtrundgang wurde ein Schachkollege überrascht und besucht. Natürlich durfte eine See-Umrundung des Zwischenahner Meeres nicht fehlen. Der befürchtete Regen blieb bis zum Abend aus. So konnten die Telgter bei angenehmen Temperaturen die schöne Landschaft genießen, bevor es tags darauf in Richtung Heimat ging.