Die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnerstädten Telgte und Stupino, das 100 Kilometer südlich von Moskau liegt, fand jetzt eine Fortsetzung. Eine achtköpfige Telgter Delegation unter der Leitung von Hubert Huesmann hielt sich fünf Tage lang in Stupino auf. Dort erlebten die Telgter ein abwechslungsreiches Programm.

Im Mittelpunkt stand der Informationsaustausch in einem Planungs- und Ingenieurbüro sowie bei einem Bauunternehmen. So informierten sich die Telgter über die Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen unterschiedlicher Größenordnungen in Stupino und Umgebung. Weitere Themen waren die Vergabe- und Vertragsordnung, Baustellenabwicklung sowie Baukosten in Russland.

Gemeinsame Aktivitäten führten die Gastgeber und ihre Telgter Gäste auch für einen Tag in die Hauptstadt Moskau, in der sie bei einer Stadtbesichtigung auch den Roten Platz und den Kreml besichtigten. Ein weiterer Höhepunkt war die Teilnahme an der Parade anlässlich des 81-jährigen Stadtbestehens, bei dem sich alle örtlichen Unternehmen präsentierten. Zahlreiche Tanzgruppen zeigten auf dem Paradeplatz ihr Können.

Bei einer weiteren Veranstaltung im Kulturpalast überbrachte Hubert Huesmann die Grüße der Stadt Telgte. Dieser Besuch festigt die deutsch-russische Partnerschaft, sorgt für eine weitere Vernetzung der Menschen aus den Partnerstädten und trägt dazu bei, den Austausch und das gegenseitige Verständnis beider Städte zu fördern, waren sich alle Beteiligten am Ende einig.