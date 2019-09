Beruf und Hobby stilvoll vereint

Tanzen ist ihre Berufung. Das Bewegungstalent und die musikalische Begabung, die ebenfalls dazu gehört, sind ihr scheinbar angeboren. Disziplin, Geduld und die Liebe zum Beruf, der gleichsam auch Hobby ist, gehören ebenfalls dazu. Alles das zeichnet die 50-jährige Ballettpädagogin Janine Seesing aus. Doch auch in ihrer Freizeit bestimmt das Ballett ihr Leben. Ihre gesammelten Werke sind Zeuge ihrer bewegten Karriere. Denn seit ihrem fünften Lebensjahr tanzt und sammelt sie parallel dazu.

In einer von vielen Glasvitrinen im Haus der Wahl-Telgterin kann man beispielsweise eine Figur mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht sowie daneben die Eleganz einer Ballerina bewundern.

Als Balletttänzerin machte Janine Seesing ihre Leidenschaft zum Beruf. Vor 35 Jahren packte sie die Sammelleidenschaft – Schwerpunkt Ballett: Mehr als 200 kleine und schön anzusehende Ballerinen – in zahlreichen unterschiedlichen Darstellungen – spiegeln an Wänden, in Vitrinen und im Bücherschrank ihre Passion wider.

Dieses Steckenpferd ist für Janine Seesing keineswegs eine Spielerei. „Ich kann mein Hobby mit meinem Beruf verbinden, und meine Ballettschülerinnen profitieren davon“, sagt die Tanzpädagogin. Die Nachwuchstänzerinnen sind es inzwischen auch, die ihr oft in der Weihnachtszeit eine Figur schenken.

An den Beginn ihrer Sammelleidenschaft erinnert sich die gebürtige Wolbeckerin noch gut: „Mit zehn Jahren kaufte ich mir von meinem Taschengeld die Comicfigur Diddlina.“ Aber es sei beschwerlich gewesen, diese Figuren zu finden, erinnert sich die Ballettlehrerin. Denn damals gab es noch kein Internet. „So zog ich über Flohmärkte und durch Geschäfte und hatte gelegentlich auch Erfolg.“

Parallel mit ihren ersten Ballettschritten in Wolbeck und Münster sowie später in Hannover baute sie ihre Sammlung aus. Sie sammelte nahezu alles, was mit dem Thema Ballett verbunden ist. Zwischen ihrem Studium (1991 bis 1995) zur Tanzpädagogin im klassisch-akademischen Tanz an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover nahm sie sich immer wieder Zeit, um ihre Sammlung zu erweitern. Von 1995 bis 2000 unterrichtete sie als Ballettlehrerin und Choreographin an zwei Ballettschulen in Hannover und an der Musikschule Gifhorn.

Schritt nach Telgte fiel leicht

Der Schritt, in Telgte sesshaft zu werden und hier ihre Heimat zu finden, fiel ihr leicht, weil ihr der TV Friesen die Chance gab, eine Ballettschule aufzubauen. Diese Möglichkeit nutzte sie und gründete 2001 an der Münsterstraße das Ballettstudio Telgte.

Mit dem beruflichen Aufstieg drehte sich auch in ihrer Freizeit alles ums Ballett: Wo sie sich auch aufhielt, suchte sie Neuerungen, Ideen und wurde immer wieder fündig. Sie fand ja nicht nur Ballett-Figuren aus allen Teilen der Welt, wie etwa zwei kubanische Tänzerinnen aus Holz, sie interessierte sich auch für Kostüme. Das hatte gleichzeitig auch praktische Gründe. Für ihre Tänzerinnen organisierte sie Kostüme. Viele prächtige und aufwendig gestaltete Ballettkleidformen wurden im Laufe der Zeit erworben, selber hergestellt und ihr auch von Kolleginnen, die in den Ruhestand gegangen waren, überlassen. Sie sammelt und pflegt diese nicht nur, sie achtet auch auf den Erhaltungszustand. Auch das Ballettstudio, ihr „zweites Wohnzimmer“, hat sie mit ihren Stücken – wie Bilder, Zeichnungen oder auch Figuren – teilweise bereits ausgestattet.

Janine Seesing ist von der Doppelfunktion ihrer Sammlung überzeugt: „Die Vielfalt strahlt auf die zahlreichen Ballettschülerinnen eine vertrauensvolle Atmosphäre aus“, sagt sie.

Viele Mitbringsel aus dem Ausland

Viele Figuren hat sie von Auslandsreisen mitgebracht. Da diese nahezu immer wenig Gewicht haben, konnte sie diese stets auch gut im Koffer verstauen. Die kubanischen Tänzerinnen übrigens hat sie nicht im Ausland, sondern in Hannover entdeckt und erworben. Auf Flohmärkten, die sie besuchte, entdeckte sie weitere außergewöhnliche Objekte: „Immer wenn ich etwas finde, was einen Zusammenhang mit Ballett hat, dann nehme ich das mit.“ Schwer sei es allerdings, Kostümskizzen zu finden – auch dafür interessiert sich die Sammlerin.

Zu ihrer Ausbeute gehören auch Bücher mit dreidimensionalen Bühnenbildern zum Aufstellen und Kinderbücher zum Thema Tanz, Tassen mit entsprechenden Motiven und Spieluhren mit tanzenden Ballerinen. Nicht zu vergessen Zinnfiguren aus dem Hause Gerhard Stemmer, die natürlich auch allesamt Tänzer sind.

Etwas ganz Besonderes in ihrer Sammlung ist eine von ihrer Mutter selbst modellierte und hergestellte Porzellanpuppe. Dank des „künstlerischen Talents meiner Mutter“, sagt Janine Seesing, habe sie weitere schöne Porzellanpuppen in ihrer Kollektion.

Ein Glücksschwein wiederum entdeckte sie 1993 auf einer Toskana-Rundreise in San Gimignano: „Ich saß mit meinem Freund in einem Café, ließ ihn allein zurück und ging shoppen. Auf meiner Tour entdeckte ich unter vielen Souvenirs ein tänzelndes Glücksschwein. Seitdem ist diese Figur mein Glücksbringer,“ sagt sie.

Sammlung zeigt auch Geschmackloses

Die Sammlung werde spannender, je tiefer man sich dem Generalthema Ballett widmet. Bücher, eine Tänzerin aus London, ein tanzender Bär aus Dubai, Lesezeichen, Servietten, Bildbände, Ohrringe, Haarspangen, Musik und auch Geschmackloses zeigt die Sammlung der Telgterin.

Zu letzterer Kategorie gehören ein Schwein, ein Flusspferd und eine Giraffe als tanzende Tiere. „Die habe ich geschenkt bekommen und wollte sie nicht wegwerfen“, entschuldigt sich Janine Seesing ein bisschen. Doch alle Stücke gemeinsam würden zeigen: „Jedes Sammelgebiet ist grenzen- und manchmal auch geschmacklos“.