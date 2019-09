Matthias Egersdörfer kommt mit seinem neuen Kabarettprogramm unter dem Titel „Ein Ding der Unmöglichkeit“ am Freitag, 27. September, nach Telgte. Die Veranstaltung im Bürgerhaus beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

„Vor einiger Zeit dachte ich mir: Du müsstest mal wieder ein neues Programm auf die Bühne bringen“, heißt es in der Ankündigung. „Kaum hatte ich zu Ende gedacht, erhob ich im Zimmer die Arme zum Himmel, schaute leicht konsterniert und rief laut: Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Meine Frau, die auf dem Sofa saß und gerade in den Fernseher schaute, drehte sich zu mir um und sagte: Genau diese Worte denke ich mir, wenn ich dich gelegentlich ansehe“, heißt es in einem Pressetext. Deswegen trage das neue Programm den Titel: „Ein Ding der Unmöglichkeit“.

Tickets kosten im Vorverkauf 21 Euro, ermäßigt 19,50 Euro, und an der Abendkasse 23 Euro beziehungsweise 21,50 Euro. Inhaber von Ehrenamtskarten erhalten Tickets zum ermäßigten Preis. Es gibt feste Plätze.

Weitere Informationen und Tickets gibt es bei „Tourismus + Kultur“, Kapellenstraße 2, ✆ 69 01 00, tourismus@telgte.de oder online über das Buchungsportal www.reservix.de.