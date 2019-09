Das Urteil ist gefallen: Im Revisionsverfahren um die verheerende Brandstiftung vom Oktober 2017 in einem Mehrparteienhaus in Telgte hat das Landgericht die Haftstrafe gegen den 22-jährigen Angeklagten um 15 Monate reduziert.

Nachdem das Gericht mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft die Anklage auf besonders schwere Brandstiftung und Versicherungsbetrug beschränkt und den Rücktritt vom Tötungsvorsatz angenommen hatte, erhielt der für seinen Taten voll verantwortliche Angeklagte eine Einheitsjugendstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Darüber hinaus hat er ausländerrechtliche Konsequenzen zu erwarten.

Staatsanwalt und Verteidigerin kündigten keine neue Revision an. Mit dem Urteil setzte die Strafkammer einen Schlusspunkt hinter die strafrechtliche Aufarbeitung der vorsätzlichen Brandstiftung und der Betrugsstraftat.

Der Angeklagte war im Juni 2018 zunächst wegen versuchten Mordes in sechs Fällen in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit versuchter Brandstiftung mit Todesfolge sowie wegen Betrugs zu einer Jugendeinheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Urteil zur Überprüfung – ob ein Rücktritt vom Tötungsvorsatz vorgelegen hat – an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurückgewiesen.

Im aktuellen Verfahren (WN berichteten) hatte der 22-Jährige gegenüber seiner Einlassung im Ursprungsverfahren eingeräumt, den Brand in dem Mehrparteienhaus in Telgte vorsätzlich gelegt zu haben, um von dem erheblich aufgebauschten Hausrat erhöhte Versicherungsleistungen zu kassieren. Mit dem Geld wollte er sein Studium finanzieren.

Nachdem sich das Feuer ausgebreitet hatte, konnten glücklichweise sämtliche Hausbewohner das Haus verlassen. Ein Bewohner, der eine schwere Rauchgasvergiftung erlitt, wurde von der Feuerwehr mit der Drehleiter vom Balkon gerettet.

Vor der Urteilsverkündung ergriff der Angeklagte das letzte Wort. Er bat um Verzeihung und um die Chance, seinen Fehler wieder gutzumachen. Die Richterin berücksichtigte bei der Gesamtwürdigung sein Geständnis und seine Reue, zudem die Tatsache, dass er den Notruf abgesetzt hatte.