Laternen begeistern die Kleinen

Die Tradition des Lambertussingens pflegten am Freitagabend bei zwei Veranstaltungen in Telgte und Westbevern sowohl der Heimatverein und das Team der Mini-Kirche als auch der MGV „Eintracht“ Vadrup, und viele Eltern mit ihren Kinder nahmen teil.

Die Lambertusfeier des MGV „Eintracht“ ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Und wenn man die 47. Austragung am Freitagabend als Maßstab nimmt, dann wird diese noch Jahre weitergehen. Erneut waren es über 100 Kinder, die mit ihren Eltern oder Großeltern zur Neuauflage kamen. Eine Resonanz die nach Meinung der Verantwortlichen belegt, dass diese Veranstaltung nicht nur Tradition hat, sondern auch weiterhin Anziehungspunkt für alle Generationen ist.

Ein prächtiges Bild bot sich den zahlreichen Zuschauern wieder, als die Kinder mit ihren teilweise selbst gebastelten Laternen um die Pyramide auf dem Schulhof und anschließend durch die Siedlung zogen.

Stefan Krieft, Vorsitzender des MGV, hob die gute Zusammenarbeit mit dem Fanfarenzug sowie dem Kindergarten „Sternenzelt“ hervor. „Das Mitwirken der Kindergartenkinder hat für einen weiteren Aufschwung gesorgt“, sagte er. In der Einrichtung werden die Lampions gebastelt und Lieder einstudiert.

Für die passende musikalische Begleitung sorgten wieder Harald Berger auf der Gitarre und die Sänger. Der Höhepunkt war der Auftritt von „Buer“ Jörg Laukamp. Zum Schluss verteilte er Süßigkeiten an die Kinder, bevor die Kleinen zusammen mit den Musikern des Vadruper Fanfarenzuges durch die nahe Siedlung zogen.

„Kinder, kommt runter, Lambertus ist munter,“ ertönte es aus dem mobilen Lautsprecher von Reinhard Große Jäger, als dieser bei der Veranstaltung in Telgte zusammen mit Jana Brown sprechend von der Kapellenstraße zum Kirchplatz zog, gefolgt von Kindern mit bunten Laternen und Erwachsenen: Das Lambertusspiel fand wieder statt.

Das Vorbereitungsteam der Mini-Kirche und der Heimatverein hatten diese alte westfälische Tradition 2016 wieder aufleben lassen. Namensgeber ist der im Jahre 705 in Lüttich verstorbene Bischof Lambert von Maastricht, dessen Gedenktag der 17. September ist.

Auf dem Kirchplatz von St. Clemens versammelten sich die Kinder mit ihren Eltern in einem großen Kreis. In der Mitte, die mit Laternen geschmückte Pyramide. Unter Gitarrenbegleitung sangen und tanzten Kinder sowie Erwachsene um die geschmückte Pyramide. Gänsehautgefühle kamen bei den Liedern „Laurentia, liebe Laurentia mein, wann wollen wir wieder beisammen sein?“ oder beim Schornsteinfegerlied auf.

Vorbereitet hatte Jana Brown mit ihrem Team auch das Sing- und Tanzspiel vom Kirmesbauern: In diese Rolle schlüpfte Reinhard Große Jäger: „O Bur, wat kost‘t dien Hei“, intonierte er das plattdeutsche Lied und tanzte zusammen mit seiner „Frau“ um die Pyramide, so lange bis er aus den Umstehenden seine Familie beisammen hatte. Der „Bur“ hatte zwei Körbe voller frischer Äpfel mitgebracht, die er zum Schluss an alle verteilt.