Ein echter „Dauerläufer“

Ein Westbeverner Urgestein feiert am heutigen Montag seinen 90. Geburtstag: Alwin Große Coosmann. Der Jubilar besuchte in Westbevern die Schule und war fast drei Jahrzehnte als Kalkulator bei einem Bauunternehmen beschäftigt. Das Besondere bei ihm aber ist, dass er sich seine Fitness und Gesundheit durch den Laufsport bewahrt und zudem an zahlreichen nationalen und internationalen Wettbewerben teilnahm.

Wenn Große Coosmann von seinem Leben als „Dauerläufer“ erzählt, gerät er regelrecht ins Schwärmen. Denn erst mit 45 startete er 1974 seine Laufkarriere: Ein Jahr später lief er in Dülmen bereits seinen ersten Marathon. Über 40 000 Kilometer ist er allein innerhalb von 30 Jahren in „seiner Wohnung“, dem Klatenberg, gelaufen. Und das waren nur die Trainingskilometer.

Alwin Große Coosmann setzte auf die Trainingsmethoden der reinen Ausdauermethode des deutschen Laufpapstes und Harald Norpoth-Entdeckers, Dr. Ernst van Aaken. Der Landarzt, der 1984 starb, ging davon aus, dass optimale Leistung nur bei einer maximalen Sauerstoffaufnahme möglich ist.

32 Internationale Wettkämpfe bestritt der Westbeverner in seiner Karriere. Dazu gehörten zwölf Starts bei Senioren-, Europa- und Weltmeisterschaften. In dem zur USA gehörenden Freistaat Puerto Rico zog es die Eheleute Große Coosmann insgesamt 13 Mal. So oft nahm der Westbeverner dort nämlich am Halbmarathon teil. Kein Europäer startete in Puerto Rico häufiger. „Einmal sicherte ich mir sogar die Bronzemedaille,“ erinnert er sich gerne an die Zeiten zurück.

Sein großes Ziel, am New York-Marathon teilzunehmen, hatte er stets im Visier. Es gibt nur wenige Deutsche, die in „Big Apple“ sieben Mal in Folge gelaufen sind. Zwischen 1989 (Bestzeit: 3:42 Stunden) und 1994 (4:48 Stunden) hat er Manhattan mehrfach laufend „erkundet“. Darüber hinaus hat der Westbeverner aufgrund seiner Erfahrungen viele Marathonreisen nach New York organisiert. Die Stadt hat ihn so sehr fasziniert, dass er es auf mittlerweile 20 Aufenthalte am Hudson River brachte.

Bei allen Laufwettbewerben galt für ihn stets die Devise: „Lieber als Letzter in klasse Läufen dabei sein – wenn man neben Spitzenläufern am Startpunkt stehen kann – als als Erster in der Region ins Ziel zu laufen.“

Aufhören mit 90? „Niemals,“ versichert der Jubilar: „Mit dem Sport im Alter aufzuhören wäre der erste Frevel an der Gesundheit!“

Aus der Ehe mit seiner Ende 2017 verstorbenen Ehefrau Gretel, mit der er 57 Jahre lang verheiratet war, gingen zwei Söhne hervor. Mit konsequentem Lesen, Gymnastik und Nordic Walking hält sich der Jubilar weiter geistig und körperlich fit. „Es ist ein Kunststück, gesund zu bleiben, glauben Sie mir. Mit Lebensfreude verlängere ich zusätzlich mein Leben“, verrät er sein persönliches Gesundheitsrezept.