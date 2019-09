Die Erweiterung eines Gebäudes, damit Schüler dort untergebracht werden können, ist ein aktuelles Projekt in Okahantja in Namibia. Der Westbeverner Verein „Hilfe für Waisenkinder in Namibia“ will auch dieses unterstützen. Das Oktoberfest , das am 28. September bei Pfützner gefeiert wird, sollen dazu einen Beitrag leisten. Zu „Feiern und Gutes tun“ lädt Hans-Jürgen Pfützner, zweiter Vorsitzender des Vereins, die Mitglieder samt Anhang ein. Noch in diesem Jahr will sich der Westbeverner selbst ein Bild vor Ort machen und zudem mit anpacken. Über Spenden in Form von Materialien und Geld freut sich der Verein.