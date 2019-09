Im Rahmen der Konzertreihe zum 50-jährigen Bestehen der Musikschule möchte Gregor Stewing eine Auswahl der schönsten deutschen Volkslieder am Mittwoch, 25. September, um 19 Uhr im Bürgerhaus mit dem Publikum zum Klingen bringen. Er begleitet die Lieder am Klavier sowie auf der Gitarre und will mit Informationen zum tieferen Verständnis beitragen. Volkslieder sind das Spiegelbild der Seele eines jeden Volkes, betont er in einer Mitteilung. Der Eintritt ist frei.