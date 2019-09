Abfallvermeidung muss das Ziel sein

Mehr Komfort für Telgtes Bürger soll der geplante neue Recyclinghof im Kiebitzpohl ab 2021 bieten, wenn sie dort anliefern. Mitglieder der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen ließen sich die Planungen für den neuen Recyclinghof von Andreas Meschede, Abteilungsleiter Dienstleistung bei der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) des Kreises Warendorf, erläutern.

Der für Telgte geplante Recyclinghof wird mit 4500 Quadratmeter etwa doppelt so groß wie der an der Daniel-Fahrenheit-Straße, was die Anlieferung erleichtern soll. Bei der noch laufenden Planung werden die aktuellen Vorschriften der Abfallwirtschaft und der Sicherheitsbestimmungen berücksichtigt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für die unterschiedlichen Müllfraktionen wie Bauschutt, Restmüll, Grünschnitt und Holz werden entsprechende Container aufgestellt. Fraktionssprecherin Sabine Grohnert begrüßte das verbesserte Angebot bei der Abfallabgabe durch die Konzeption einer zweiten Ebene. „Damit kann der Abfall in die tiefer liegenden Container entsorgt und muss nicht über eine mobile Rampe getragen werden. Auch die auf fast 100 Meter verlängerte Anfahrt wird für mehr Sicherheit bei der Anlieferung sorgen“, wird sie in einer Mitteilung zitiert.

„Je besser die Getrennthaltung der verschiedenen Abfallarten bereits am Recyclinghof durchgeführt wird, umso einfacher ist die anschließende Verwertung“, erläuterte Andreas Meschede das Konzept. Probleme bereiten seinen Angaben nach oft Kunststoffe, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Zusammensetzung, fehlender Kennzeichnung oder weil sie mit anderen Materialen verbunden sind, die weitere stoffliche Verwertung erschweren würden.

Joachim Thiel wies darauf hin, dass diese Verbundstoffe letztlich nur durch die Müllverbrennung zu entsorgen seien. Die giftigen Rückstände wie Blei, Cadmium und Quecksilber würden über die Abgasfilter aufgefangen, müssten dann aber in Dauerdeponien endgelagert werden. „Wenn die Hersteller von nicht recycelbaren Verpackungsstoffen sich einer freiwilligen Umstellung entziehen, ist der Gesetzgeber verpflichtet, die Rahmenbedingungen für die Wiederverwertbarkeit von Verpackungsmaterial vorzugeben und durchzusetzen“, betonte er die Verantwortung des Bundes- und des Landtages.

Auf die Frage von Bernhard Drestomark, ob abgegebene Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Fernseher, Möbelstücke an Interessenten weitergegeben werden könnten, wies Meschede auf die Zusammenarbeit der AWG mit dem Verein „Horizonte“ in Ennigerloh hin. Dieser kann Wiederverwendungsaktionen organisieren.

Nach Auffassung von Bündnis 90/Die Grünen muss die Zielrichtung der Abfallbewirtschaftung stärker in Richtung Abfallvermeidung ausgerichtet werden. Schon das aktuelle Landesabfallgesetz schreibe die Abfallvermeidung vor und verpflichte alle Bürger, durch ihr Verhalten zur Verwirklichung der Ziele dieses Gesetzes beizutragen.