Die Seniorenunion unternimmt am kommenden Montag, 23. September, eine Fahrt zur Naturschutzstation in den Rieselfeldern an der Coermühle 181 in Münster. Die Abfahrt mit privaten PKW ist um 13.15 Uhr ab Parkplatz Planwiese. Die Rückkehr ist für 17.30 Uhr vorgesehen.

Die Kosten betragen acht Euro pro Person. Darin ist der Eintritt enthalten. An die Besichtigung der Naturschutzstation schließt sich ein gemeinsames Kaffeetrinken im „Tennenhof“ an – auf eigene Kosten.

Aus Kostengründen werden die Teilnehmer mit privaten Pkw zur Naturschutzstation fahren und beabsichtigen daher, Fahrgemeinschaften zu bilden. Die Seniorenunion bittet um Nachricht, wer in seinem Wagen noch andere Personen mitnehmen kann. Es wäre sinnvoll, dem Wetter entsprechende Kleidung, feste Schuhe sowie ein Fernglas mitzubringen.

Anmeldungen nehmen Karl-Heinz Greiwe, ✆ 0 25 04/18 57, Karola Gerdemann, ✆ 0 25 04/54 52, und Johannes Vogt, ✆ 0 25 04/ 93 31 53.