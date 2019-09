Vielfältig auf dem Weg

„Herr, wohin sollen wird gehen?“: Das Leitthema der Wallfahrtssaison wird die Mitglieder der Kirchengemeinde St. Marien bei ihrer Pfarrwallfahrt am kommenden Samstag, 21. September, nach Vinnenberg ebenfalls begleiten. Wie ein roter Faden wird es sich durch die verschiedenen Impulse und damit durch den Tag ziehen.

Eines steht wieder fest: Es gibt verschiedene Wege und vor allem Möglichkeiten, nach Vinnenberg zu kommen. Die Fußgänger starten am Samstag um 6.30 Uhr nach einem Pilgersegen von der Kapelle aus. Die Strecke ist rund 17 Kilometer lang. Auf Rollen werden sich andere – etwa auf Inlineskates oder mit dem Skateboard – auf den Weg machen. Diese Gruppe wird um 8 Uhr ebenfalls von der Kapelle aus losrollen.

Traditionell die größte Gruppe sind seit Jahren die Radfahrer. Sie starten um 9.30 Uhr vom Kirchplatz in Telgte und eine weitere Gruppe zeitgleich von der Kirche in Westbevern aus. Zudem werden Busse fahren. Um 10.30 Uhr halten diese an der Buskehre an der Grundschule in Westbevern, um 10.45 Uhr auf dem Busparkplatz in der Planwiese und um 11 Uhr an der Kraftfahrerkapelle in Raestrup.

Alle Gruppen treffen sich um 11.45 Uhr an der Schreinerei Lienkamp, um das letzte Stück der Wegstrecke gemeinsam zurückzulegen. Nach der Eucharistiefeier auf der Wiese neben dem Kloster und einem Mittagessen, zu dem die Gemeinde einlädt, werden verschiedene Workshops angeboten. Kreativ, informativ oder meditativ gestaltet, sollen sie den Wallfahrern aller Altersgruppen Gelegenheit geben, sich mit den unterschiedlichen Facetten des Mottos „Herr, wohin sollen wir gehen?“ auseinanderzusetzen. Kaffee und Kuchen werden dabei angeboten. Die Pfarrwallfahrt endet nach einem Dankgebet um 16 Uhr mit der Abfahrt der Busse.

Zur Vorbereitung des Gottesdienstes kann jeder etwas beisteuern: Auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.st-marien-telgte.de) ist ein Link angegeben, über den man eine Bitte für die Zukunft äußern kann. Diese fließt dann in die Fürbitten ein.