Mit einem besonderen Highlight wurden jetzt die Bewohner des Wohnstiftes St. Clemens erfreut: Der Zirkus Carissima, der sich auf Vorstellungen in Seniorenheimen spezialisiert hat, präsentierte nach Angaben der Verantwortlichen „eine mitreißende Zirkusaufführung“. Mit Artisteneingang, Musikanlage und echten Zirkusrequisiten kamen die Akteure ins Wohnstift und verzauberten die Bewohner mit ihrem Können. Schon zu Beginn der Vorstellung, als der Evergreen „Zirkusluft“ erklang, fingen die ersten Bewohner an mitzusingen und spätestens beim „Renz-Galopp“ wippten die Hände zum Takt der Musik mit.

Neben atemberaubender Artistik, vielfältiger Jonglage und einer spannenden Aufführung auf dem Rola-Rola eroberten vor allem die beiden Hunde „Rocco“ und „Bounty“ mit Witz, Charme sowie ihren Kunststücken das Publikum im Sturm.

Für Nervenkitzel sorgte „Captain Jack Sparrow“, der eine rasante Messerwurf-Show zeigte. Haarscharf flogen diese an seiner Partnerin vorbei, so dass dem Publikum der Atem stockte. Ein Leuchten in die Augen der Bewohner zauberte zudem die lustige Clownin, die die Zuschauer zum Mitmachen animierte und das Publikum für einen Moment zurück in die Jugend entführte.