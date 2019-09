Jamie war kaum zu stoppen: 13 Runde lief der Kleine beim Sponsorenlauf in der Kindertagesstätte Abenteuerland. Doch auch die anderen Kinder war mit großer Begeisterung bei der Sache. Runde um Runde absolvierten sie und sorgten mit ihrem sportlichen Engagement dafür, dass am Ende etliche Euro in der Kasse des Fördervereins der Kita landeten. Denn der Verein hatte die Idee für den Sponsorenlauf, um ein Holzpferd als Spielgerät für den Außenbereich der Einrichtung zu beschaffen. Entsprechend wurden im Vorfeld Eltern, Großeltern und andere Bekannte motiviert, um für jede erlaufene Runde einen bestimmten Betrag zu spenden.

Das Team der Kindertagesstätte wurde beim Ausrichten des Sponsorenlaufes von zahlreichen Eltern unterstützt. Die stempelten etwa die Laufkarten der Kinder und feuerten diese zu Höchstleistungen an. Damit die Sportler wieder zu neuen Kräften kamen, gab es zudem eine Versorgungsstation mit Wasser und Obst.

„Der Sponsorenlauf war eine tolle Veranstaltung. Die Kinder waren mit großer Begeisterung bei der Sache“, freute sich Kindergartenleiterin Christiane Sowa.