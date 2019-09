Drei Bauanträge hatte der Planungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung auf der Tagesordnung. Einmal ging es um einen Wintergarten, einmal um eine Ausstellungsfläche für Pkw und im dritten Fall um eine Terrasse. Dreimal hatte die Verwaltung in der Ausschussvorlage empfohlen, das gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen, weil die Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht eingehalten würden.

Markus Weber , Fachbereichsleiter Bauwesen, begründete die Linie der Verwaltung zu Beginn. Vielleicht seien das kleine Vorhaben, bei denen die Baugrenzen überschritten werden sollten. Doch würde man das genehmigen, könnten die kleinen Vorhaben eine große Wirkung haben. Dadurch könnten Präzedenzfälle geschaffen werden. „Andere könnten sich darauf berufen“, so Weber.

Doch nicht in allen Fällen wollte die Politik so wie die Verwaltung. In Fall eins sollte ein Einfamilienhaus an der Wolbecker Straße um einen Wintergarten erweitert werden. Die Baugrenze wäre dabei aber um einen Meter überschritten worden. Wegen einer möglichen „Präzedenzwirkung“, wie es CDU-Fraktionschef Christoph Boge nannte, wurde am Ende das Einvernehmen nicht erteilt.

In Fall Nummer zwei ging es um einen Gebrauchtwagenbetrieb an der Hans-Geiger-Straße im Gewerbegebiet Kiebitzpohl, der eine Nutzungsänderung für eine Lagerhalle beantragt hatte. In diesem Zuge sollte die am Radweg gelegene Fläche als Ausstellungsfläche für Pkw genutzt werde. Das aber widersprach den Festsetzungen des Bebauungsplan, der dort Grün und gärtnerisch gestaltete Flächen auf den ersten fünf Metern vorsieht. Allerdings zeigte ein Luftbild, dass dieses Areal bereits versiegelt ist. Gleiches gilt im Übrigen auch für andere Anlieger der Hans-Geiger-Straße. Wohl auch, weil ansonsten alle Nachbarn kontrolliert werden müssten, und weil der Betrieb Ausstellungsfläche gut gebrauchen kann, stimmten der Ausschuss der Versagung des gemeindlichen Einvernehmens mehrheitlich nicht zu.

Eine die rückwertige Baugrenze überschreitende Terrasse beschäftigte den Ausschuss im dritten Fall. Hinzu kam, dass die Grund- und Geschossflächenzahl in den Planungen für die Errichtung eines Einfamilienhauses an der Herrenstraße nicht eingehalten wurden und der nachzuweisende Pkw-Stellplatz nicht vorhanden war. Bürgermeister Wolfgang Pieper berichtete, dass die Verwaltung mit den Planern des Hauses im Gespräch sei und eine Lösung im Bereich des Möglichen sei. Der Ausschuss entschied, dass das gemeindliche Einvernehmen „derzeit“ nicht zu erteilen sei.