Wenn alle Gespräche, die Mitglieder der Bürgerinitiative B 51 Telgte führen, in so entspannter, aber nichtsdestoweniger konzentrierter Atmosphäre verlaufen würden, dann wäre das Leben wirklich angenehm, schreibt die Vorsitzende der Bürgerinitiative, Dr. Maria Odenthal-Schnittler. Vier Mitglieder waren bei Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe zu Gast. Die BI hatte um einen Gesprächstermin gebeten. Lewe machte zuerst deutlich klar, dass die Stadt Münster nicht Bauherr der Bundesstraße 51 ist und daher rechtlich keinen Einfluss auf die Maßnahmen hat. Er stellte dann klar und zügig die Verkehrslage der B 51 und der gesamten Stadt Münster dar und betonte, dass die Mobilitätsachse in Ost-West-Richtung optimiert werden müsse. Dabei sprach er genauso wie der Telgter Bürgermeister Wolfgang Pieper die Unzulänglichkeit der Eisenbahnlinie an, die erheblich leistungsfähiger werden müsse. Es gebe in Münster Pläne, dieser Schienenverbindung einen S-Bahn-Charakter zu geben. Eine solche Bahn trage in den Zukunftsplanungen der Stadt Münster sogar schon einen Liniennamen: „S 3“.

Anschließend überließ Markus Lewe den Vertretern der BI das Wort. Die hatte zur Vorbereitung des Gespräches ihre Positionen und Konzepte an das Büro Lewes übersandt und legte diese nun noch einmal zusammengefasst dar. Diese Konzepte und Überlegungen können nach Meinung der Initiative ziemlich genau die von Markus Lewe angesprochene Problematik entschärfen und langfristig zu einer Mobilitätswende und effektiven Straßenführung gen Osten beitragen. Den Vertretern der BI wurde in diesem Zusammenhang schon gesagt, dass ihre Konzepte zur Optimierung der B 51 an die Verkehrsabteilung der Stadt Münster weitergegeben worden seien. Weiterhin bemerkenswert sei, so die BI, sei der Satz von Markus Lewe gewesen: „Die Auswirkungen auf Natur und Landschaft müssen so gering wie möglich gehalten werden“

Der Oberbürgermeister sprach dann von dem mittlerweile schon legendären „Wie“, über das diskutiert werden müsse. Wenn die Vertreter der BI das jedoch richtig interpretiert hätten, so Maria Odenthal-Schnittler, dann sei dieses „Wie“ viel offener als das, was bisher in den Präsentationen der Pläne und in mehreren Gesprächen mit anderen Entscheidern zur Kenntnis genommen worden sei.

Lewe habe sehr deutlich eine vor allem unsichere und gefährliche Situation auf der B 51 betont, die er verbessert haben möchte und sprach die überregionale Verkehrssituation bezüglich des Schwerlastverkehrs an. Seiner Meinung nach bestehe hier Optimierungsbedarf.