Spätestens durch Videos, die weltweit für Aufsehen sorgten, ist er bekannt geworden und hat den Beinamen „Der Pianist aus den Trümmern“ bekommen. Die Rede ist von Aeham Ahmad . Der Künstler wird am Donnerstag, 26. September, um 19 Uhr zu einem Konzert und einer Lesung ins Bürgerhaus kommen. Es handelt sich dabei um eine Solidaritätsveranstaltung für das deutsch-palästinensische Projekt „Sahber-Limonade mit Kaktusfeige“, das bei dieser Gelegenheit vorgestellt wird.

Aeham Ahmad wird sowohl musizieren als auch Passagen aus seinem Buch lesen. Akkordeonspielerin Anne-Marie Grage aus Telgte sowie die blinde Schülerin Ansam Al Hamni werden ebenfalls Teile des Programms mitgestalten. Ursula Mindermann, sie hat die Kontakte geknüpft, verspricht den Besuchern einen besonderen Abend. Denn nicht nur in seinem Buch, sondern auch in seiner Musik verarbeite Aeham Ahmad die Erlebnisse der Flucht. Gleichzeitig seien seine Konzert ein Dankschön an Deutschland für die gastliche Aufnahme.

Der Pianist floh 2015 aus Syrien nach Deutschland, wo er mit seiner Familie eine neue Heimat fand. Viele Menschen hat er vor allem mit seiner Klaviermusik aus dem Flüchtlingslager Yarmouk bei Damaskus berührt, Videos davon wurden zahllose Male auf den einschlägigen Plattformen geteilt. Über seine Flucht schrieb er ein Buch unter dem Titel „Und die Vögel werden singen“.

Veranstalter des Konzertes sind der Verein Zib, die deutsch-palästinensische Gesellschaft sowie der Arbeitskreis Israel/Palästina aus Telgte. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.