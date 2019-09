Wenn die Felder weitgehend abgeerntet sind, dann rückt ein Brauch in Westbevern in den Blickpunkt – das Erntedankfest. Im Dorf wird das Ganze mit einem Frühschoppen verbunden. Los geht es am Sonntag, 6. Oktober, mit einem Familiengottesdienst in der Pfarrkirche und wird anschließend ab 11 Uhr mit einem geselligen Erntedankfrühschoppen am Speicher fortgesetzt.

Für das Fest wurde am Mittwochabend die Erntekrone gebunden, die dann zusammen mit den Früchten des Feldes den Altar schmückt. Die Landfrauen, die Landjugend und der Landwirtschaftliche Ortsverein Telgte/Westbevern treffen sich traditionell zum Binden der Krone. Auf dem Hof Große Lembeck wurde das Herbstsymbol mit einem Durchmesser von 1,20 Meter aus Weizenhalmen gebunden. 16 Helfer waren der Einladung es Organisationstrio gefolgt und rund zwei Stunden im Einsatz.

Zum Erntedankfest und zum Frühschoppen sind alle Interessierten eingeladen. Die Landfrauen werden Brot im Steinofen des Speichers backen und Schnittchen anbieten. Für Leckereien vom Grill sorgt die Landjugend, der Landwirtschaftliche Ortsverein ist für die Getränke zuständig. Die Veranstaltung wie durch dem MGV „Eintracht“ Vadrup und den Musikzug Westbevern-Dorf musikalisch umrahmt.