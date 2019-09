Nutzerzahlen sind der Knackpunkt

Ob demnächst (wieder) ein oder mehrere Stadtteilautos in Telgte stehen könnten, das ist noch mit einem Fragezeichen zu versehen. Grundsätzlich sind die Vorzeichen dafür aber nicht schlecht, das war den Worten von Till Ammann, Geschäftsführer der Stadtteilauto Carsharing GmbH in Münster, zu entnehmen – wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Und dazu zählt vor allem die Zahl der Nutzer.

Der Fachmann erläuterte im Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss auf Betreiben der CDU-Fraktion das grundsätzliche Konzept solcher Car-Sharing-Angebote und ging auf mögliche Potenziale für Telgte ein.

Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung hält es der Experte demnach für hilfreich, wenn ein betrieblicher Kunde für das Projekt gewonnen werden könnte. Denn dadurch sei eine gewisse Grundauslastung sichergestellt, und die Zahl der privaten Nutzer müsse damit insgesamt geringer sein.

Zudem stellte Till Ammann im Ausschuss eine weitere Idee vor: Der Münsteraner Carsharing-Anbieter überlegt nämlich gerade, die Voraussetzungen für ein sogenanntes Pendler-Pooling in einigen Umlandgemeinden der Domstadt zu schaffen. Grundstock des Konzeptes sind Fahrzeuge mit acht oder neun Sitzen, die in der Region stationiert werden, um damit größere Pendler-Fahrgemeinschaften zu ermöglichen. Tagsüber und vor allem am Wochenende stünden die Großfahrzeuge dann wieder anderen Nutzern zur Verfügung.

Auf großes Interesse sowohl bei Ann-Katrin Schulte ( CDU ) als auch bei Marian Husmann (Grüne) stieß eine weitere Neuerung im Angebot des Unternehmens: Lastenfahrräder mit E-Antrieb, die es seit kurzer Zeit in Münster gibt. Auch wenn es angesichts der Neuerung noch keine Nutzungszahlen oder anderen Daten gibt, beide Politiker hielten das für eine möglicherweise für Telgte praktikable Lösung. Ein Problem sind allerdings die vergleichsweise hohen Grundkosten bei der Anschaffung und dem Bau einer entsprechenden Station, sagte Ammann. Möglicherweise lasse sich das über eine Kostenteilung zwischen Stadt und Anbieter für alle Seiten zufriedenstellend lösen, warf er als Idee auf.

Sowohl Christoph Boge (CDU) als auch Karin Horstmann (FDP) ermutigten die Stadtverwaltung, verstärkt auf Betriebe zuzugehen und diese nach Möglichkeit von einer Carsharing-Lösung zu überzeugen.

Zur Erinnerung: Bis 2004 hatte es auf Betreiben der BUND-Ortsgruppe bereits ein Stadtteilauto in Telgte gegeben. Letztlich waren seinerzeit die Nutzerzahlen aber zu gering, was zur Einstellung des Projektes führte.