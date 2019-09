Ein kilometerlanges blühendes Band

Lebensräume für Wildtiere und Insekten zu schaffen und für den Schutz der Wildbestände in der Region zu sorgen, ist für den Hegering Telgte-Westbevern und für den Landwirtschaftlichen Ortsverband Telgte-Westbevern nach eigenen Angaben nichts Neues, sondern schon seit 15 Jahren Programm. Um das Ganze noch einmal zu forcieren, haben Jäger und Landwirte in diesem Jahr noch mehr Rückzugsorte für Wildtiere und Insekten geschaffen.

„Die Saatgutaktion zur Einsaat von Wildäckern auf Stilllegungsflächen oder an Ackerrandflächen, die sich in den vergangenen Jahren gut bewährt hat, war auch in diesem Jahr wieder erfolgreich“, zog Markus Große Bockhorn, Umwelt- und Naturschutzbeauftragter beim Hegering, bei einer Begehung mit Ludger Hobeling und Thorsten Severt , zweiter Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes, ein zufriedenes Resümee.

Jagdpächter Ludger Hobeling zeigte in den Emsauen am Rande des Klatenberges, wie nahtlos dadurch die Übergänge zwischen Wiesenlandschaft und Wildäckern sind. Zur Erinnerung: Im Rahmen der Saatgutaktion der Kreisjägerschaft wurden im Frühjahr in Telgte und Westbevern viele Wildackerflächen neu angelegt, insgesamt etwa zwölf Hektar. Dabei komme es nicht unbedingt auf die Größe an, erläuterte Hobeling. Denn sowohl größere Feldstücke als auch kleinere Übergangszonen zum Feld werden inzwischen als Wildacker genutzt. „Entscheidend ist die Schaffung einer Pflanzenvielfalt“, so Markus Große Bockhorn.

„Die Aussaat erfolgt mit einer speziellen Saatgutmischung verschiedener Klee-, Gräser- und Getreidearten, Rüben und insbesondere zahlreicher Blühpflanzen wie Phacelia, Malven und Sonnenblumen. Die Wildackerflächen bestehen meist ein oder zwei Jahre, manchmal auch länger.

Der Landwirtschaftliche Ortsverband startete zudem dieses Jahr die Aktion „Blühendes Band“. Dabei wurde eine einjährige Saatgutmischung mit 14 verschiedenen Blühpflanzen ausgesät, die den ganzen Sommer über bis in den Herbst blühen. In Telgte und Westbevern erreicht dieses „blühende Band“ eine Gesamtlänge von zwölf Kilometern. Bereits im Juni stand etwa die Phacelia in voller Blüte, inzwischen sind die Sonnenblumen ein Blickfang geworden.

„Diese Mischungen bieten gleichzeitig eine gute Nahrungsgrundlage und einen Lebensraum für größere und kleinere Wildtiere, vor allem für Insekten“, weiß Ludger Hobeling aus Erfahrung. Dadurch werde ein wichtiger Beitrag zur Lebensraumverbesserung und Biotoppflege erbracht, insbesondere wenn in der Feldflur weite Ackerflächen nach der Ernte oder vor der Aussaat kahl seien. Zusätzlich seien die blühenden Wildackerflächen eine Bereicherung für das Landschaftsbild.

Die Einsaat dieser Mischungen ist nach den Erfahrungen der Telgter und Westbeverner Experten flexibel auf fast allen Standorten möglich und nur an wenige Regeln gebunden. Thorsten Severt lobt die Zusammenarbeit und das Engagement aller Beteiligten. Die von den Landwirten zu Verfügung gestellten Flächen werden nämlich gemeinsam eingesät. „Außerdem“, so Markus Große Bockhorn, „gibt es andere landwirtschaftliche Flächen, die im Rahmen verschiedener Programme mit speziellen Blühpflanzen und Gräsern eingesät werden.“ Dazu zählen Uferrandstreifen zum Gewässerschutz, freiwillige fünfjährige Blühstreifen und ökologische Vorrangflächen. „Alles zusammen dient dem Erhalt der Artenvielfalt.“