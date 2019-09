Ein ganz Großer seiner Zunft

Schon vier Jahre ist es her, dass Wladimir Kaminer die Liebhaber seines feinen Humors im Bürgerhaus verwöhnte. Am Donnerstag war er wiederum nach Telgte gekommen, um aus seinem neuen Buch „Die Kreuzfahrer“ zu lesen. Wladimir Kaminer, der sich selber privat als Russe und beruflich als deutscher Schriftsteller bezeichnet, zeigte sich in seinem knallbunten Retro-Hemd nicht so frisch wie auf dem Ankündigungsfoto, aber bei dem Mammutprogramm seiner momentanen Lesereihe ist dies sicherlich nicht verwunderlich. Aber wenn er dann ins Plaudern geriet, war der Meister des mit russischem Einschlag durchdrungenen Humors nicht zu bremsen.

Zwischen Weltuntergang und Party hat er seine literarischen Ergüsse angesiedelt, schließlich schreibt das Leben für den mit scharfem Blick gesegneten Wahlberliner die besten Geschichten.

Vladimir Kaminer im Bürgerhaus 1/16 Foto: Axel Engels

Kaminer hat ja schon viele Bücher auf den Markt gebracht, von der Russendisko bis zur heimischen Ehefrau ist dem Garanten für beste Unterhaltung da nichts fremd. Eine Lesung mit dem sympathischen Mann mit Geburtsstätte im Moskauer Schwimmbad lebt ja von den wohl dosierten Abschweifungen. Das hat er wohl bei Harry Rowohlt gelernt, bei dem waren die spontan eingeflochtenen Plaudereien die heimlichen Highlights eines Abends.

Wladimir Kaminer wusste dann auch die unglaublichsten Dinge aus seinem „typisch russischen Privatleben“ zum Besten zu geben. Wenn er von seinen spät pubertierenden Kindern und der gemeinsamen Zeit in der deutschen Touristikhochburg Mallorca erzählte, hatte man fast Mitleid mit diesem ach so gebeutelten Familienoberhaupt. Welche Parallelen er allerdings vom Grimmschen „Rotkäppchen“ zum Geburtstag der überaus betagten Oma fand, war schon ganz große Kunst. Sprachlich virtuos und köstlich unterhaltsam gab er sogar eine pädagogisch auf wackeligen Beinen stehende Erklärung der Hintergründe dieses familiären Besuchs im Wald.

Mit „Kreuzfahrer“ trifft Vladimir Kaminer den Nerv der Zeit, denn nach ihm „muss man über die Tragödien des Lebens lachen können, sonst sind sie nicht machbar“. Er spielte dann mit allen nur erdenklichen Klischees, stolperte in so manches Fettnäpfchen und bot dem Publikum einen dezenten aber jederzeit wirksamen Angriff auf die Lachmuskulatur. Wer bisher 25 Bücher geschrieben hat, der hat sein Metier eben gelernt, und Wladimir Kaminer gehört mittlerweile zu den ganz Großen seiner Zunft.

„Reisen ist, wie beim Gärtnern auf die Harke zu treten. Man spürt, dass man lebt“, war dann eine Erklärung für das Phänomen des Kreuzfahrer-Tourismus. Sein wie selbstverständlich ausgewählter Stammplatz war sowieso an der Bar, von der sich das Treiben bestens beobachten ließ. Wladimir Kaminer beschrieb die anderen „Bewohner“ dieser schwimmenden Welt als Gesellschaft von Reisenden auf der Suche nach dem Paradies in einer kaputten Welt. Aber auch an Land gab es für den Mann mit dem klaren Blick hinter die Kulissen viel zu entdecken, da fanden sich falsche Götter auf der Akropolis und verrückte karibische Taxifahrer.

Als Russe wusste er jede Möglichkeit für Eigenwerbung zu nutzen, und so ging es an diesem Abend nicht nur um das angekündigte Buch „Kreuzfahrer“. Im gleichen Jahr hat er auch seine „Liebeserklärungen“ auf den Büchermarkt gebracht. Drama, Komik und Hochgefühle finden sich auf diesem Gebiet ebenfalls und die Realität sieht oftmals anders aus als die von Gefühlen vorgegaukelte Traumwelt. Also genau der Stoff, der wie für Vladimir Kaminer gemacht erscheint.

So verging die Zeit wie im Fluge, genoss man diesen literarischen Crossover in allen Zügen.