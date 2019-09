Lebendig und vielseitig

Mit einem Festkonzert feierte die Musikschule mit über 400 Gästen im Bürgerhaus ihren 50. Geburtstag. Zur Begrüßung hatte Bürgermeister Wolfgang Pieper gleich drei Besonderheiten ausgemacht: Ein besonderes Festkonzert aus einem besonderen Anlass für eine besondere Institution. Denn die Stadt sei stolz darauf, eine so lebendige Musikschule zu haben. Von diesen besonderen Konzerten habe die Einrichtung in den vergangenen Jahren über 200 durchgeführt und sei so immer in der Öffentlichkeit präsent.

Festkonzert aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Musikschule Telgte 1/127 Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Foto: Pohlkamp

Das Festkonzert, so Pieper, zeige die ganze Bandbreite des vielseitigen Angebotes. „Musik kann man nicht einfach so spielen. Saubere Töne müssen geübt werden. Wenn Kinder ein Instrument erlernen, müssen sie sich mühen, man muss üben und immer wieder üben. Oft ist es auch ein wenig Quälerei,“ so Bürgermeister Wolfgang Pieper, der die Musikschüler zugleich ermutigte: „Eines Morgens wachst Du auf, und dann kommen die sauberen Töne, die Quälerei ist vorbei, es macht Spaß. Musik begleitet euch ein ganzes Leben, sie tröstet, sie gibt euch Energie und macht fröhlich.“

Einen Dank richtete Bürgermeister Pieper an die Musikpädagogen, die mit den Kindern und Erwachsenen Woche für Woche fleißig üben und sie immer wieder auf verschiedene Auftritte vorbereiten.

Die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule, Julia von der Wroge, stellte die Bedeutsamkeit des Vereins heraus, der 1996 gegründet wurde. 234 Fördermitglieder seien beigetreten, und in den 23 Jahren wurden 84 Musikschulkinder mit einem Stipendium unterstützt.

Seit 1969 leistet die Musikschule einen kulturellen und sozialen Beitrag in der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenarbeit. Wolfgang Pieper ließ die Gründungsjahre Revue passieren. Er erinnerte an die Initiatoren und lobte das Engagement von Hellfried Bage, Helmut Sikor, Ludwig Rüter und Johannes Brentrup. Ganz besonders hob Pieper den anwesenden Ludwig Rüter hervor: „Die ersten Unterrichtseinheiten fanden bei der Familie Rüter im Wohnzimmer und in der Küche statt.“ Seit 1987 ist die Leitung der Musikschule mit Gregor Stewing hauptamtlich besetzt. Über 700 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind derzeit in der Ausbildung.

Bevor das Festkonzert startete, ergriff Gregor Stewing das Mikrophon. Viel Beifall erhielt er, als eingestand: „Es gibt für mich keine schönere Aufgabe, als mit jungen und älteren Menschen Musik zu machen.“

Beim Festkonzert zeigte die Musikschule einen bunten Querschnitt ihres Könnens: mit Auftritten der Junior-Big-Band (Dieter Kuhlmann), des Streicherkreises (Charlotte Ketel), der Musikalischen Früherziehung (Bärbel Dannert-Westermann), der Flötengruppen (Marietta Schnückel, Gundula Martens, Bärbel Dannert-Westermann), der Kinderchöre aus Telgte (Gregor Stewing) und aus Westbevern (Catrin Hirsch) und der Junior-Streicher (Bärbel Dannert-Westermann).

Auch nach der Pause ging es munter weiter: So sorgten der Seniorenchor ConTakte (Silke Walkling) und der kleine Chor (Gregor Stewing) sowie das Schlagzeugensemble (Thorsten Stracke) und die Big-Band (Dieter Kuhlmann) mit bekannten Melodien für eine entspannte Atmosphäre.

Das Publikum erlebte ein breites Spektrum. Moderator Rainer Westermann führte gekonnt durch das Programm, das voller Abwechslung, Spannung und Überraschungen steckte und das Publikum begeisterte.