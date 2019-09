Mit Stichverletzungen endete für zwei Männer am Sonntag gegen 14 Uhr eine „Aussprache“ am Finkenweg, berichtet die Polizei.

Im Verlauf des Gesprächs eskalierte die Situation und ein 21-jähriger Lüdenscheider soll nach Polizeiangaben einen 19-jährigen Telgter mit einem Messer angegriffen haben. Der Telgter wehrte den Angriff nach eigenen Angaben ab und erlitt dabei Verletzungen an der Hand. Das Messer soll dabei auf den Boden gefallen sein. In der Folge soll der 19-Jährige mit dem Messer den 21-Jährigen attackiert und diesen mit zwei Stichen in den Oberkörper verletzt haben.

Beide Beteiligten kamen in Krankenhäuser. Der Telgter konnte dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Lüdenscheider wurde operiert und blieb in der Klinik.