Ein Paradies für Shopping Queens

„Eigentlich wollte ich nur kurz mal gucken.“ Diesen Satz hörte man am Freitagabend in der alten Vadruper Grundschule sehr oft. Gefolgt von einem Grinsen und dem Vorzeigen einer Jacke, Bluse oder Jeans, die man dann doch „einfach kaufen musste“. Beste Shopping-Stimmung also beim ersten Frauenflohmarkt, den das Organisationstrio Cindy Laukötter, Steffi Hardes und Melanie Haberecht auf die Beine gestellt hatte und mit dem der Westbeverner Krink nun ein Angebot im Programm hat, das speziell auf Frauen zugeschnitten ist.

Und die kamen in Scharen. Schon bei der Vergabe der Standplätze zeichnete sich ab, wie groß das Interesse an diesem Shopping-Abend war. Nach anderthalb Tagen waren die 50 Plätze bereits vergeben, die jüngste Verkäuferin war 17, die älteste über 70 Jahre alt.

Dass es beim Frauenflohmarkt nicht nur um das Kaufen und Verkaufen ging, war schnell klar. Vor allem das gesellige Miteinander stand im Vordergrund. Im Zentrum der alten Schulaula hatten die Organisatorinnen eine liebevoll dekorierte Bar aufgebaut, an der es Sekt und andere Getränke gab. Die Flohmarkt-Verkäuferinnen selbst hatten für ein abwechslungsreiches Fingerfood-Büfett gesorgt. Statt einer Standgebühr sollten sie nämlich einen kulinarischen Beitrag leisten.

Die Verkaufsstände waren im gesamten Gebäude samt Turnhalle der Grundschule verteilt, vier Umkleidekabinen samt Spiegel – ausgeliehen vom SV Ems – standen zur Verfügung. Überall wurde anprobiert, gelacht, gehandelt, gequatscht.

Melanie Haberecht, die beim Krink für Kids und Teenager zuständig ist, war seinerzeit sofort von Cindy Laukötters Idee begeistert, einen Frauenflohmarkt in Westbevern zu veranstalten. Sie war sofort mit in die Planungen eingestiegen. „Ohne die Räume, die wir hier mit der Grundschule haben, wäre das gar alles gar nicht möglich“, sagt Haberecht. Auch habe man sofort von allen Seiten Zuspruch bekommen und jede, die man fragte, packte mit an. Trotzdem sei man natürlich nervös gewesen. „Das war schließlich für uns alle eine Premiere.“ Ihr Fazit jetzt, nachdem es so gut gelaufen ist: „Mega!“

Deshalb steht auch schon fest: Ein zweiter Moonlight-Flohmarkt wird folgen, der Termin ist auch schon festgesetzt. Am 6. März wird die Grundschule wieder zum Paradies für Shopping Queens. Eine Anmeldung dazu ist allerdings derzeit noch nicht möglich.