Zum achten Klassentreffen des Einschulungsjahrganges 1946 hatten die beiden Organisatoren Heinz Klömmer und Manfred Köper nach Telgte eingeladen. Zuletzt hatten sich die Mitschüler vor vier Jahren getroffen. Wer 73 Jahre lang in Freundschaft miteinander verbunden bleibt, der gönnt sich zum Wiedersehen einen schönen Tag, der mit Kaffee und Kuchen im Restaurant mittendrin begann und dort mit einem gemeinsamen Abendessen endete. Dazwischen bestand viel Zeit, das Wiedersehen zu feiern. Dieses Mal kamen 20 Mitschüler an den Ort ihrer Kindheit: Für manche ist Telgte zum Lebensinhalt geworden, andere kamen aus dem gesamten Bundesgebiet und Dieter Norpoth sogar aus seiner Wahlheimat Mallorca zu diesem Wiedersehen. Zukünftig wolle man sich alle zwei Jahre treffen, betonte Heinz Klömmer. „Zur Einschulung 1946 waren wir 100 Schulanfänger,“ erinnert er sich. Begonnen hatte alles in einem heute nicht mehr existierenden Schulgebäude an der Ritterstraße. Später zog die Schule zur Felderstraße (heute Baßfeld) um. Ein Teil der Schule steht auch heute noch. Es handelt sich um das VHS-Haus.