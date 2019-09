Kulinarisches aus Guatemala und dazu lateinamerikanische Rhythmen: Einen stimmungsvollen Abend haben rund 50 Gäste am Samstag im Pfarrheim St. Johannes verlebt. Der Freundeskreis Guatemala hatte unter dem Titel „GuaCulinaria“ zu einem Ausflug nach Mittelamerika eingeladen.

Klaus Poggenpohl vom Restaurant „De Pottkieker“ servierte ein Menü, für das die Mitglieder des Freundeskreises Rezepte aus Guatemala zusammengetragen hatten. Nach kalten Speisen, unter anderem Tortillas und Hirtenkäse auf Schmorpaprika, folgten warme Delikatessen und fruchtig-süße Desserts.

Der Freundeskreis Guatemala engagiert sich seit rund 25 Jahren in dem mittelamerikanischen Land. Ziel sind bessere Bildungschancen für die Menschen in der Region Sololá. Dort, im Westen des Landes, gibt es viele kleine Dörfer. Die meisten Bewohner leben von Landwirtschaft. „Wir erleben dort immer wieder riesige Gastfreundschaft“, berichtet Andreas Hellmann. „Davon wollen wir an diesem Abend etwas weitergeben.“ Mitglieder des Freundeskreises übernahmen den Service und berichteten ganz nebenbei von ihren Guatemala-Erfahrungen und -Erlebnissen.

Zur guten Stimmung trugen auch die musikalischen Gäste bei. Gabi Giebel und Irene Müller-Schat haben sich dem Tango verschrieben. Die Musik von Erick Paniagua und Rómer Avendaño ist stark von ihren Heimatländern Bolivien und Venezuela beeinflusst.

Der Erlös von „GuaCulinaria“ wird in das nächste Schulbauprojekt in dem mittelamerikanischen Land fließen.