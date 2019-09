Zeichen der Macht der Natur

Die Erntekrone ist traditionell ein wichtiges Symbol für das bevorstehende Erntedankfest. Sie erinnert einmal mehr an die Abhängigkeit der Menschen von der Natur. Als am Sonntagabend auf dem Hof Fockenbrock von 45 Jugendlichen, Frauen und Männern der Landbevölkerung die Erntekrone gebunden war, da hatte die Landfrauenvorsitzende Hildegard Verenkotte die Spuren des erneut trockenen Sommers an der Erntekrone entdeckt. Die Ähren der Gerste seien sehr dünn ausgefallen.

Auch Martin Wickensack, Vorsitzender der Landwirte und Henning Fockenbrock, Vorsitzender der Landjugend, sprachen von einem durchwachsenen Ernteertrag. Und dennoch: Das wichtigste Symbol des Erntedankfestes wurde von der Landbevölkerung in gemeinsamer Arbeit gebunden. Bevor die Getreideernte zu Ende ging, hatten Landjugendliche bereits im Juli trockenes Getreide geschnitten und bis zu dem Abend aufbewahrt, an dem die Erntekrone gebunden wurde.

Mit Haken, Bindedraht, Gartenscheren und Kronengestell ausgestattet, hatten sich „viele helfende Hände“ auf dem Hof Fockenbrock getroffen und gleich an die Arbeit gemacht.

Die mit den Händen angeordneten Strohbünde aus Weizen-, Gerste-, Hafer- und Roggenhalmen wurden auf etwa 15 Zentimeter Länge gekürzt. „So lassen sich die Ähren besser binden“, verriet Fabienne Rüter.

Im Zusammenspiel der Generationen lernte der eine vom anderen. „Dieses Treffen gibt uns die Gelegenheit, Kontakte zu vertiefen, Spaß zu haben und sich über die Ernte 2019 zu unterhalten“, freute sich das Dreigestirn Hildegard Verenkotte, Henning Fockenbrock und Martin Wickensack darüber, dass so viele Berufskollegen diese Gelegenheit auch am Sonntagabend wieder nutzten.

Nach der Arbeit und dem Säubern des zuvor mit Getreide überlagerten Bodens wurde es gemütlich: Schnittchen und Getränke waren der verdiente Lohn für einen gelungenen Abend.

Und beim Blick auf die von der Hallendecke thronende Erntekrone machte Hildegard Verenkotte deutlich, wofür dieses Prunkstück symbolisch steht: „Die Krone für die Macht der Natur und die kreisrunde Basis für Ewigkeit ohne Anfang und Ende.“

Dieses Gebinde aus Ähren wird kurz vor ihrem Einsatz am Erntedanksonntag, 6. Oktober, im Rahmen des Erntedank-Hochamtes in der Clemenskirche, noch mit Schleifen und bunten Bändern geschmückt.