Dass Feuerwehr-Gerätehäuser oft in der Nähe einer Bebauung errichtet werden, deren Schutz sie letztlich dienen, das war für Detlev Klein Altstedde, Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht Münster, in der mündlichen Verhandlung vor dem zehnten Senat keine Frage. Aber wie viel Lärm ist Anwohnern – vor allem nachts – überhaupt zuzumuten?